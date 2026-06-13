Tiktoker Long "chín ngón" làm việc với cơ quan công an liên quan đến ma túy

Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Lê Cao Long (SN 1996, trú tại phường Sầm Sơn), thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Long "chín ngón" dương tính với chất cấm.

Tài khoản Tiktok Long "chín ngón" của Lê Cao Long hiện có hơn 220.000 lượt người theo dõi, trong khi đó, tài khoản Facebook "Lê Cao Long" cũng có hơn 116.000 người theo dõi.

Long "chín ngón" tại cơ quan công an.

Qua điều tra xác minh, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra hành chính Nhà nghỉ Thúy Ngọc trên địa bàn phường Sầm Sơn. Qua kiểm tra, xét nghiệm đã phát hiện Long "chín ngón" sử dụng trái phép chất cấm.

Đấu tranh mở rộng vụ việc, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng liên quan về các hành vi mua bán trái phép chất cấm và tổ chức sử dụng trái phép chất cấm.

Tại cơ quan điều tra, Lê Cao Long khai ban đầu sử dụng ma túy nhằm giúp cho tỉnh táo để làm việc. Nhưng dần dần sau đó Long đã bị phụ thuộc vào chất cấm. Long "chín ngón" cũng gửi lời đến giới trẻ hãy tránh xa ma túy.

Hiện, Long "chín ngón" đã được đưa vào Cơ sở cai nghiện số 1 tỉnh Thanh Hóa. Các đối tượng liên quan đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.