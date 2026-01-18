Tiết lộ quy mô "khủng" của mộ cổ gần 2.000 năm tuổi vừa được khai quật tại Quảng Ninh

Ngày 17/1, Bảo tàng – Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ mộ gạch Chạp Khê (phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh).

Các chuyên gia, nhà khoa học khảo sát khu vực mộ gạch Chạp Khê (phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Trang thông tin phường Vàng Danh

Cụ thể, mộ gạch Chạp Khê có diện tích khoảng 150m2, được đánh giá là quy mô lớn hơn nhiều so với các mộ gạch đã phát hiện trước đó tại Quảng Ninh và trên cả nước.

Đáy mộ nằm sâu khoảng 2,5m so với mặt bằng gò đất hiện tại. Mộ có cấu trúc gồm 2 gian tiền thất, 1 gian trung thất và 3 gian hậu thất. Trung thất và hậu thất đều có nhĩ. Các thất và nhĩ được xây xếp bằng gạch hình chữ nhật có độ nung cao, trên gạch trang trí nhiều loại hoa văn như hoa văn đồng tiền, ô trám, đường tròn đồng tâm, chữ S..., mái cuốn vòm bằng gạch múi bưởi.

Phát lộ nhiều di vật khi khai quật mộ gạch Chạp Khê (phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Trang thông tin phường Vàng Danh

Trong quá trình khai quật, các chuyên gia đã thu giữ nhiều di vật, gồm 3 nhóm chính: Vật liệu kiến trúc gạch chữ nhật, gạch múi bưởi; gốm đất nung gồm các loại mô hình nhà, nồi; gốm men gồm các loại bình, vò, chân đèn…

Dựa vào cấu trúc và hoa văn trên hiện vật, các chuyên gia khẳng định mộ gạch Chạp Khê có niên đại thế kỷ I-II sau Công nguyên (cách ngày nay gần 2000 năm).

Mộ gạch Chạp Khê có quy mô hơn nhiều so với các mộ gạch đã phát hiện trước đó tại Quảng Ninh và trên cả nước. Ảnh: Trang thông tin phường Vàng Danh

Theo các chuyên gia, loại hình mộ táng này được phát hiện khá phổ biến ở lưu vực sông Bạch Đằng thuộc địa phận các huyện thị (cũ) của Quảng Ninh như Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều và huyện thị (cũ) của Hải Phòng, Hải Dương như Thủy Nguyên, Kinh Môn. Đây là bằng chứng cho thấy vai trò quan trọng của lưu vực sông Bạch Đằng như một trung tâm văn hóa, trị sở, vùng quần cư trù mật ven sông buổi đầu công nguyên.

Trên cơ sở kết quả khai quật, các chuyên gia và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu di tích, lập hồ sơ khoa học di tích để đề xuất xếp hạng, có kế hoạch bảo tồn, quy hoạch khu vực này thành công viên khảo cổ…

Bản đồ vị trí phân bố các dấu tích mộ gạch đã được điều tra khai quật tại lưu vực sông Bạch Đằng. Ảnh: Trang thông tin phường Vàng Danh

Trước đó, dấu tích mộ gạch Chạp Khê được phát hiện vào tháng 10/2025, trong quá trình người dân san gạt mặt bằng tại khu vực gò đất cao liền kề nhà thờ Giáo xứ Chạp Khê. Ngay sau đó, vào tháng 12/2025, dưới sự cho phép của cơ quan chức năng, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tiến hành khai quật mộ gạch Chạp Khê.