Thị trưởng Kiev bất ngờ kêu gọi người dân rời khỏi thành phố

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko. Ảnh Getty

Phát biểu với hãng tin Reuters, ông Klitschko cho biết tình trạng thiếu điện xảy ra sau các đợt tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Moscow cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm liên quan đến quân sự khác để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở điện của Nga, cũng như những gì họ mô tả là các cuộc tấn công bừa bãi vào dân thường.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thành phố chúng ta, trong điều kiện giá rét khắc nghiệt như vậy, hầu hết thành phố đều không có hệ thống sưởi ấm và thiếu điện trầm trọng”, Klitschko nói, nhắc lại lời kêu gọi người dân nào có thể tạm thời di dời hãy làm như vậy. Ông lưu ý rằng nhiệt độ dưới 0 độ C đã làm tăng mạnh nhu cầu trong khi hạn chế khả năng sửa chữa nhanh chóng của các đội sửa chữa điện.

Các nhà phê bình đã lên án lời kêu gọi này, cho rằng nhiều người dân không có nơi nào khác để đi và lời kêu gọi này phản ánh sự thiếu chuẩn bị của chính quyền địa phương trong việc quản lý cuộc khủng hoảng tại một thành phố có khoảng ba triệu dân.

Ông Klitschko cho biết các hộ gia đình đã phải sống thiếu điện lưới tới 20 giờ mỗi ngày, trong khi hệ thống sưởi ấm bị cắt ở khoảng 6.000 tòa nhà chung cư. Nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống khoảng âm 17 độ C, làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải cho hệ thống năng lượng của thành phố. Ukraine đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng trên toàn quốc trong tuần này.

Hệ thống điện của đất nước đã chịu thiệt hại tích lũy kể từ năm 2022, với những điểm yếu trầm trọng hơn do cơ sở hạ tầng cũ kỹ từ thời Liên Xô và sự quản lý yếu kém.

Tình trạng thiếu điện đã làm bùng phát cuộc tranh cãi công khai mới nhất giữa Klitschko và Tổng thống Zelensky. Đầu tuần này, ông Zelensky cho biết Kiev đang tụt hậu so với các thành phố khác trong việc ứng phó với khủng hoảng năng lượng, tuyên bố trong một bài phát biểu công khai rằng “rất ít việc đã được thực hiện ở thủ đô” và cần phải có những quyết định khẩn cấp.

Klitschko bác bỏ những lời chỉ trích này là vô căn cứ, nói rằng ông đang bị nhắm mục tiêu bởi điều mà ông mô tả là “sự thù hận tột độ” sau khi cảnh báo người dân về mức độ nghiêm trọng của tình hình. Ông khẳng định các dịch vụ thành phố đang làm việc suốt ngày đêm để khôi phục điện và hệ thống sưởi ấm nhanh nhất có thể.