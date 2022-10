Tiếp tục truy tố 3 thanh tra giao thông dừng xe tải kiểm tra gây tai nạn chết người

Tiếp tục truy tố 3 thanh tra giao thông dừng xe tải kiểm tra gây tai nạn chết người

Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 8/10 cho biết, Viện KSND TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) vừa quyết định truy tố 3 bị can Trần Minh Mẫn, Phan Văn Triển, Lê Phong Hòa về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ba bị can nêu trên đều là thanh tra viên Thanh tra giao thông (TTGT) tỉnh Ninh Thuận.

Theo cáo trạng, sáng 30/9/2020, ông Nguyễn Văn Mộc - Chánh TTGT thuộc Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận, phát hiện xe tải BKS 81C-105.70 có dấu hiệu vi phạm tải trọng đang đỗ trong cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở xã Thành Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, nhưng không xác định được người điều khiển.

Theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Mộc, ông Mai Ngọc Vương – Phó Chánh TTGT điều động tổ công tác gồm 3 thanh tra viên Trần Minh Mẫn, Phan Văn Triển, Lê Phong Hòa, theo dõi để xử lý vi phạm khi xe tải nêu trên vận hành trên đường bộ.

Đến 18h30’ chiều cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Văn Anh (SN 1988, trú ở tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải 81C-105.70 từ cửa hàng xăng dầu ra Quốc lộ 1A nên truy chặn để kiểm tra. Ông Hòa điều khiển ôtô TTGT vượt qua xe tải, trong khi ông Triển sử dụng gậy hướng dẫn giao thông ra hiệu yêu cầu lái xe tải dừng lại để kiểm tra.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định phần đuôi xe ôtô tải nằm trên cầu Thành Hải.

Sau khi đánh lái xe tải dừng lại bên lề đường ở phía sau xe ô tô TTGT khoảng 3-4m, người lái xe đã mở đèn cảnh báo để xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của tổ TTGT. Trong lúc tổ TTGT đang tiến hành kiểm tra, thì sự cố TNGT xảy ra. Anh Võ Huỳnh Đức (SN 1999, trú ở huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận điều khiển xe máy tông vào phía sau đuôi xe tải. Vụ tai nạn khiến anh Đức bị thương nặng và đã tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm phát hiện phần đuôi xe tải nằm trên cầu Thành Hải, xã Thành Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Các cơ quan tiến hành tố tụng TP Phan Rang – Tháp Chàm kết luận: 3 ông Mẫn, Triển, Hòa đang thi hành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chánh TTGT tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, khi yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tổ TTGT đã để một phần đuôi xe tải nằm trên cầu Thành Hải, không đặt biển báo nguy hiểm phía trước và sau xe tải để cảnh báo giao thông, dẫn đến hậu quả anh Đức tử vong do TNGT.

Hành vi của 3 bị can Mẫn, Triển, Hòa không chỉ xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức, mà còn gây thiệt hại về tính mạng con người, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội ở địa phương. Viện KSND TP Phan Rang – Tháp Chàm truy tố 3 bị can theo điểm a, khoản 1, điều 360 BLHS, có khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Cơ quan điều tra TP Phan Rang - Tháp Chàm thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Q.Thuận.

Vụ án đã được TAND TP Phan Rang – Tháp Chàm đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ nhất vào ngày 7/9/2021, HĐXX tuyên phạt Trần Minh Mẫn, Lê Phong Hòa cùng mức án 7 năm tù, Phan Văn Triển 7 tháng 4 ngày tù. Do thời hạn phạt tù bằng thời hạn tạm giam nên 3 bị cáo đều được trả tự do sau phiên tòa. Tuy nhiên, do hai bị cáo Mẫn, Triển kháng cáo bản án sơ thẩm, nên tại phiên tòa phúc thẩm ngày 24/2/2022, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra và xét xử lại theo thủ tục chung.

Để làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án, ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp thực nghiệm hiện trường vụ án. Đến nay, Viện KSND TP Phan Rang – Tháp Chàm tiếp tục truy tố 3 bị can Mẫn, Hòa, Triển về tội danh nêu trên.

