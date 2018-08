Tiền Giang: Vẫn còn 18 học viên ma túy trốn trại

Bảo vệ chưa ổn Theo một điều tra viên thì cơ sở của trung tâm cai nghiện dù khá kiên cố nhưng do số học viên là đối tượng nghiện ma túy, đa số có tiền án, tiền sự nên việc ở đây chỉ có bảo vệ là chưa ổn. Tuy nhiên, do đặc thù của tất cả các trung tâm cai nghiện trong cả nước là không có biên chế công an nên hầu hết đều gặp khó khăn trong công tác bảo vệ.