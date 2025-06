Bão mạnh lên cấp 10, mưa mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ

Dự báo trong 24 giờ tới (tính từ 4h sáng 13/6), bão di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc, sau đó đổi hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, men theo khu vực phía tây của đảo Hải Nam Trung Quốc, sát vịnh Bắc Bộ, cường độ không suy giảm đáng kể.

Đến 4 giờ sáng 14/6, tâm bão trên khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Trong ngày và đêm 14/6, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khá nhanh, đi lên bán đảo Lôi Châu, sau đó vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ sáng 15/6, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực tây nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc với cường độ cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền Trung Quốc với tốc độ rất nhanh (20-25km/h) và tan dần.

Nhận định mới về đường đi của bão số 1.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, sáng sớm và ngày 13/6, khu vực từ Quảng Bình đến Huế tiếp tục hứng chịu mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-130mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và Kon Tum ngày hôm nay cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Ngoài ra, hoàn lưu bão cũng gây mưa rải rác cho khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa có nơi trên 50mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ tiếp tục dâng lên trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Đáng lo ngại nhất là lũ trên các sông tại Huế.

Theo văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế, lúc 1h ngày 13/6, lũ trên sông Hương đang lên mức báo động BĐ2, sông Bồ đang đạt đỉnh mức BĐ3, sông Ô Lâu, sông Truồi đạt đỉnh ở mức cao.

Dự báo trong sáng nay, lũ trên sông Hương tiếp tục lên và đạt đỉnh trên mức BĐ2, sông Bồ tiếp tục duy trì ở mức BĐ3, sau xuống chậm, sông Ô Lâu, sông Truồi ở dao động ở mức cao, sau xuống chậm.

Trong chiều và đêm nay, lũ trên các sông xuống chậm, sông Hương xuống mức BĐ1 – BĐ2, sông Bồ ở mức BĐ2 – BĐ3, sông Ô Lâu, sông Truồi tiếp tục xuống chậm.

Trên biển, khu vực phía tây bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Nam hôm nay có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua 4-6m, biển động rất mạnh.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ ngày và đêm nay có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 13, sóng biển cao 2-4m, riêng phía đông vịnh Bắc Bộ cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, do ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão, khu vực Hải Phòng tới Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng thời gian từ 17-19 giờ ngày 13 và 14 tháng 6.Bão số 1 hình thành từ một vùng áp thấp trên Biển Đông, nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão, có tên quốc tế là Wutip. Đây là cơn bão đầu tiên của Biển Đông, cũng là cơn bão đầu tiên trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Bão số 1 hình thành ngay trên Biển Đông là điều rất hiếm gặp. Thông thường cơn bão số 1 hàng năm hình thành từ ngoài khơi Philippines đi vào Biển Đông. Điều này cho thấy thiên tai ngày càng dị thường.