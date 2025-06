Cảnh tượng chưa từng thấy tại đập thủy lợi ở Đà Nẵng

Ngày 13/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng đã huy động gần 180 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ khẩn trương triển khai cứu hộ, trục vớt hàng chục lồng bè cá mắc kẹt tại khu vực đập An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Các bè nuôi thủy sản bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại đập An Trạch. Ảnh: Niệm Anh

Trước đó, vào chiều 12/6, do ảnh hưởng của bão số 1, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Yên bất ngờ dâng cao, chảy xiết, cuốn trôi toàn bộ lồng bè nuôi cá của anh Đặng Ngọc Phi Long (trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Các lồng bè che kín 6 khoang xả nước tại đập. Ảnh: Niệm Anh

Theo anh Long, khoảng 30 lồng bè cá và 6 lồng nuôi ếch của gia đình bị lũ cuốn trôi từ xã Đại Hiệp theo dòng nước về hạ lưu. Khi trôi đến chân đập An Trạch, các lồng bè va vào kết cấu đập, hư hỏng nặng. Hơn 50 tấn cá diêu hồng sắp đến kỳ thu hoạch tràn ra sông, gây thiệt hại nặng nề.

“Chiều qua trời mưa lớn, khi tôi đang ở trên bè thì thấy nước sông dâng nhanh, chảy xiết. Tôi chỉ kịp nhảy lên thuyền thoát thân, hoàn toàn bất lực nhìn lồng bè bị đứt dây neo và trôi đi. Năm nay tôi đầu tư nuôi cá diêu hồng, không ngờ mưa lũ đến sớm khiến mất trắng hơn 4 tỷ đồng”, anh Long xót xa nói.

Các lồng bè nuôi cá của anh Long bị cuốn trôi. Ảnh: Niệm Anh

Bộ CHQS TP Đà Nẵng triển khai lực lượng tháo dỡ số lồng bè chắn ngang đập An Trạch. Ảnh: Niệm Anh

Ghi nhận tại hiện trường, do nước chảy xiết, các lồng bè chắn ngang khoảng một nửa mặt đập, che kín 6 khoang xả nước với chiều dài lên tới 35m, khiến dòng chảy bị cản trở, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho công trình thủy lợi An Trạch.

Trước tình huống khẩn cấp, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã lập tức triển khai lực lượng, thực hiện các biện pháp tháo dỡ, trục vớt và di dời các lồng bè để khơi thông dòng chảy, giảm tải áp lực lên thân đập và phòng ngừa sự cố.