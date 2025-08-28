Tiêm kích chao lượn trên bầu trời Ba Đình

Yak-130, L-39NG, Su-30MK2 lần lượt bay qua Cột Cờ

Dẫn đầu đội hình 3 loại máy bay cất cánh từ Sân bay Kép (Bắc Ninh) là Yak-130 do các phi công Trung đoàn 940 điều khiển. Dàn chiến đấu cơ hạng nhẹ tiếp tục bay theo đội hình 6 chiếc.

Tiếp đến là 4 chiếc L-39NG bay theo hình bậc thang tiến vào Ba Đình. Chuyến bay do các phi công Trung đoàn 910 thực hiện, trước đó đã chuyển sân từ Tuy Hòa (Phú Yên cũ) ra Kép để luyện tập hồi tháng 7.

Cuối đội hình là Su-30MK2 bay theo biên đội 5-2 rồi lần lượt tách đội biểu diễn. Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân chỉ huy bay.

Biên đội Su-30MK2 tách tốp trên bầu trời Thủ đô. Ảnh: Võ Thạnh

Đội hình Yak-130; L-39NG; Su-30MK2 lần lượt qua Ba Đình do thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn chỉ huy bay. Video: Tuấn Việt- Vũ Anh