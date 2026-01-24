Thùng sắt rơi đè bẹp cabin xe đầu kéo trên quốc lộ 51

Khoảng 12h, xe đầu kéo chở nhiều thùng sắt hình vuông chạy trên quốc lộ 51, hướng TP HCM đi Đồng Nai. Khi đến khu vực ngã ba Lộc An, xã Long Thành, tài xế thắng gấp khiến các thùng sắt phía sau bị đứt dây buộc, theo quán tính trượt mạnh về phía trước.

Cabin xe đầu kéo bẹp dúm. Ảnh: Thái Hà

Cú va chạm làm cabin xe bị ép xuống mặt đường, biến dạng hoàn toàn. Hai cột bêtông dùng để cố định các thùng sắt cũng rơi xuống đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, lượng xe qua khu vực ít nên không xảy ra va chạm liên hoàn.

Tài xế mắc kẹt trong cabin, được người dân phá cửa đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương. Cảnh sát giao thông Đồng Nai có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Quốc lộ 51 dài khoảng 72 km, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP HCM với Đồng Nai, tập trung nhiều cảng biển như Cái Mép - Thị Vải và khu công nghiệp lớn, nên mật độ xe container, xe chở thép luôn cao. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng từng xảy ra trên tuyến đường này, liên quan đến xe chở cuộn thép, sắt có tải trọng lớn.

Nhiều cột bêtông cùng thùng sắt rơi xuống đường sau vụ tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Theo cơ quan chức năng, phần lớn các vụ cuộn thép, thùng sắt rơi khỏi xe xuất phát từ khâu xếp dỡ tại cảng không đảm bảo an toàn hoặc tài xế chủ quan, chạy tốc độ cao, thắng gấp tại khúc cua, đèn tín hiệu khiến hàng hóa bị xê dịch, đứt dây xích.

Hiện, chưa có quy định cụ thể về cách ràng buộc cuộn thép, thùng sắt đối với xe đầu kéo khi lưu thông, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của tài xế.

Theo Điều 24 Nghị định 100/2019, tài xế điều khiển xe chở container (kể cả sơ mi rơ-moóc) không sử dụng thiết bị để cố định chắc chắn container với xe có thể bị phạt 2–3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ một đến ba tháng.