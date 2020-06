Thực hư thông tin xuất hiện 2 con báo đen trong khu dân cư ở Đồng Nai?

Thực hư thông tin xuất hiện 2 con báo đen trong khu dân cư ở Đồng Nai?

Thứ Ba, ngày 30/06/2020 14:00 PM (GMT+7)

Người dân phản ánh nhìn thấy báo đen nhưng lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho rằng đó là mèo hoang và đang xác minh...

Báo đen. Ảnh minh họa internet

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Việt Dũng, Phó chi cục Trưởng Chi cục kiểm lâm Đồng Nai cho biết, sáng nay (30/6), Chi cục Kiểm lâm đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu xác minh lại ngay việc có hay không 2 con báo đen xuất hiện trong khu dân cư thuộc xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu).

“Khả năng đây là mèo hoang, làm gì có báo ở đó. Mèo hoang giờ nhiều lắm, mèo rừng cũng rất hiếm. Hiện anh em đang xác minh…”, ông Dũng nhận định.

Trước đó, tối 29/6, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung thông báo (không có dấu đỏ) được cho là của Công an xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) nêu: “Thông báo, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tải sản của nhân dân, Công an xã Tân An thông báo cho nhân dân trên địa bàn biết và cảnh giác. Trong thời gian gần đây, người dân khu vực ấp 5 xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) phát hiện khu vực giáp ranh giữa 3 xã Tân An, Trị An và Vĩnh Tân xuất hiện 2 con báo màu đen to khoảng 100 kg, thường xuyên xuất hiện khu vực giáp ranh giữa 3 xã Tân An, Trị An, Vĩnh Tân. Vậy nay Công an xã Tân An xin thông báo đến nhân dân trên địa bàn biết để cảnh giác, khi phát hiện thì thông báo cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý”.

Được biết 3 xã Tân An, Trị An, Vĩnh Tân thuộc huyện Vĩnh Cửu có địa giới gần hồ Trị An và Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai với nhiều động thực vật quý hiếm như: bò tót, khỉ, vượn… voi rừng. Trong năm 2017, để tránh xung đột giữa con người và đàn voi rừng, tỉnh Đồng Nai đã lắp đặt hàng rào điện dài hơn 50km với kinh phí hàng chục tỷ đồng.

