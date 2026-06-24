Thực hư thông tin sắp xuất hiện bão số 3

Chiều ngày 24/6, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, những giờ qua, nhiều người dân phản ánh nhận được tin nhắn mang tên "BỘ NN-PTNT" với nội dung cảnh báo bão số 3 mạnh lên thành siêu bão và dự kiến đổ bộ ngày 07/9.

Qua kiểm tra, đây là tin nhắn cảnh báo đã được phát hành từ năm 2024, liên quan đến một cơn bão xảy ra trước đây. Do lỗi kỹ thuật trong quá trình truyền tải tin nhắn của nhà mạng, một số thuê bao đã nhận lại nội dung tin nhắn cũ trong chiều ngày 24/6/2026.

Tin giả về bão số 3 lan truyền trên mạng xã hội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ NN và PTNT) khẳng định không gửi bất kỳ tin nhắn cảnh báo bão nào vào thời điểm hiện tại.

Hiện nay, không có cơn bão nào ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Từ đầu mùa mưa bão năm 2026 đến nay, Việt Nam cũng chưa ghi nhận cơn bão nào hoạt động trên Biển Đông.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo người dân bình tĩnh, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không chính xác; Theo dõi thông tin dự báo, công tác chỉ đạo ứng phó từ các cơ quan chính thống.

Cập nhật thông tin về bão trên Fanpage Thông tin Phòng chống thiên tai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và cơ quan chức năng.