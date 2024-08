Thực hư thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù

Ngày 30-8, mạng xã hội xôn xao thông tin bà Nguyễn Phương Hằng (53 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) sẽ được ra tù trước dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

Một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) - Bộ Công an, trú đóng trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Nguồn tin khẳng định bà Nguyễn Phương Hằng không có trong danh sách được giảm án dịp Lễ Quốc khánh 2-9 như mạng xã hội lan truyền. "Trong số danh sách được giảm án đợt này, trại giam An Phước không có tù nhân nào là Nguyễn Phương Hằng"- nguồn tin cho hay.

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù dịp Lễ Quốc khánh 2-9 được lan truyền trên mạng (Đồ hoạ: Ý Linh)

Trước đó, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng. Tòa tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù, các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 đến 2 năm tù, cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Được biết, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân, là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân...

