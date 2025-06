Thủ tướng: Tuyên chiến với hàng giả, mỗi ngày đều là cao điểm

Chiều 23-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: VGP

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2025, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý gần 50 ngàn vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, gian lận thuế; thu nộp ngân sách nhà nước gần 6.500 tỉ đồng; khởi tố hình sự 1.899 vụ với 3.271 bị can.

Riêng tháng cao điểm từ 15-5 đến 15-6-2025, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý hơn 10.836 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tăng 79,34% so với tháng trước cao điểm); thu nộp ngân sách nhà nước gần 1.300 tỉ đồng (tăng 258,43% so với tháng trước cao điểm); tạm giữ hàng hóa tang vật trị giá ước tính trên 4.075 tỉ đồng (chưa tính số hàng hóa tạm giữ là ma túy, hàng cấm, hàng giả); khởi tố hơn 200 vụ với 378 bị can.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đánh giá một số địa phương hiệu quả đấu tranh đạt thấp; công tác tổ chức, phân định chức năng, nhiệm vụ trong quản lý nhà nước còn chồng chéo, bỏ sót, có khoảng trống, có sự buông lỏng, nhất là trong hoạt động cấp phép, kiểm nghiệm và sản xuất thực phẩm; thậm chí có tình trạng tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng vi phạm pháp luật…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến rất phức tạp.

Thủ tướng đánh giá có lúc, có nơi còn buông lỏng; một số cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, có người không còn ý chí chiến đấu hoặc bị mua chuộc; chưa huy động được sức mạnh của người dân, doanh nghiệp tham gia trong công tác này.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch hành động của Chính phủ, tổ chức thường xuyên, liên tục đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, Bộ Y tế chủ trì, chịu trách nhiệm trong quản lý dược phẩm và an toàn thực phẩm.

Thủ tướng yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp vào cuộc. "Các lực lượng chức năng phải liên tục ra quân, không phải làm mạnh một đợt, một kỳ, một tháng mà phải làm thường xuyên, xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực; làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ; mỗi ngày đều là cao điểm"- Thủ tướng nêu rõ nhiệm vụ.

Thủ tướng phát động phong trào "Mỗi người dân là một chiến sĩ tuyên chiến với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời là một người tiêu dùng thông minh trên thị trường".

Theo đó, các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế để chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ liên quan ngành, lĩnh vực mình; hoàn thiện bộ máy đủ mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại; phân cấp, phân quyền rõ cho mỗi ngành, mỗi cấp; đáp ứng các yêu cầu về tài chính, công nghệ để kiểm soát chất lượng hàng hóa.