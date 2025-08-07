Thủ tướng: Triển lãm thành tựu đất nước cần được tổ chức thực sự thành 'ngày hội của non sông'

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng. Ảnh: VGP.

Chiều 6/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng, trong đó có phương án thiết kế và vận hành Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về phương án thiết kế nhận diện và phương án vận hành Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cùng với đó là kế hoạch tổng thể nhằm bảo đảm các hoạt động tại Triển lãm: Tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, lễ tân, hậu cần…

Thủ tướng gợi mở, cho ý kiến về một số nội dung cụ thể.

Phát biểu kết luận về nội dung này, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Bộ VHTT&DL cùng các tập thể, cá nhân liên quan đã tích cực, nỗ lực, cơ bản hoàn thành các phương án.

Gợi mở và cho ý kiến về một số nội dung cụ thể trong công tác tổ chức Triển lãm, Thủ tướng yêu cầu cần quyết tâm, nỗ lực, tích cực, thần tốc hơn nữa trong triển khai các công việc; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các phương án để tổ chức Triển lãm thành công.

Thủ tướng nhấn mạnh, Triển lãm cần được tổ chức thực sự trở thành “ngày hội của non sông”, làm nổi bật và bảo đảm dễ nhận diện các thông điệp chủ đạo, các dấu mốc lịch sử, các công trình biểu tượng mang tầm quốc gia, khẳng định bản sắc dân tộc; có sức lan tỏa lớn, tạo khí thế, động lực, truyền cảm hứng cho toàn dân tộc, nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thủ tướng đề nghị cần chú trọng việc sử dụng các ngoại ngữ để giới thiệu với bạn bè quốc tế; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, chủ thể tham gia quảng bá tiềm năng, thế mạnh của mình và tiến hành thỏa thuận hợp tác, kinh doanh.

Theo người đứng đầu Chính phủ, với tư tưởng chủ đạo chung là “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, cần khuyến khích và phát huy sự sáng tạo, tính độc đáo, tinh thần thi đua giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia Triển lãm.

Thủ tướng cũng lưu ý bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, lễ tân, hậu cần; xây dựng phương án tổ chức các quầy thông tin, hướng dẫn, tổ chức giao thông, phân luồng khách tham quan, phòng chống cháy nổ, cứu hộ – cứu nạn, dịch vụ ăn uống; bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan, cây xanh; hỗ trợ kỹ thuật, máy móc thiết bị, điện, nước phục vụ Triển lãm.