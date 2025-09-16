Diễn biến mới vụ nữ shipper tố bị khách hàng hành hung

Ngày 16-9, tin từ Công an xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục xác minh vụ việc xô xát giữa nữ shipper và khách hàng khiến người này phải nhập viện.

Bên cạnh đó, Công an xã Ea Súp cũng mời bà C.T.C. (ngụ xã Ea Súp) do bình luận trong một bài viết có nội dung chưa rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm, làm ảnh hưởng xấu đến dư luận, uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Theo Công an xã Ea Súp, ngày 14-9, trên mạng xã hội lan truyền bài viết thu hút nhiều lượt chia sẻ liên quan đến vụ nữ shipper xảy ra xô xát với khách hàng tại đường Lý Thường Kiệt (xã Ea Súp). Vụ xô xát trên xảy ra vào tối 13-9, khiến nữ shipper phải nhập viện cấp cứu do chấn thương ở vùng mí mắt và phần mềm.

Nhận được tin báo, Công an xã Ea Súp đã đến hiện trường để xác minh, xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, sự việc đã nhanh chóng lan truyền trên không gian mạng và nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

Qua công tác rà soát thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, Công an xã Ea Súp phát hiện bà C.T.C. (ngụ xã Ea Súp) bình luận trong một bài viết có nội dung chưa rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm, làm ảnh hưởng xấu đến dư luận, uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Làm việc với Công an xã Ea Súp, bà C.T.C. đã nhận thức được vấn đề, tự gỡ bình luận và cam kết không tái phạm.