Hà Nội: Ô tô chở 3 người lao xuống sông Nhuệ, người dân nhanh chóng ứng cứu

Tối 16/7, một ô tô con chở 3 người đang lưu thông trên tuyến đê sông Nhuệ, đoạn qua thôn Trát Cầu, xã Thường Tín (Hà Nội) bất ngờ lao xuống sông. Cả 3 người trên xe được người dân kịp thời đưa lên bờ và chuyển đến bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h10 cùng ngày, ô tô con (chưa xác định người điều khiển và biển kiểm soát) đang lưu thông trên tuyến đê sông Nhuệ, đoạn qua đội 8, thôn Trát Cầu, xã Thường Tín thì bất ngờ lao xuống sông.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã nhanh chóng lao xuống sông để hỗ trợ cứu nạn.

"Trên xe có 3 người. Cả 3 đã được người dân đưa lên bờ và chuyển đến bệnh viện cấp cứu", nhân chứng cho biết.

Tối 16/7, một ô tô con chở 3 người bất ngờ lao xuống sông Nhuệ, đoạn qua xã Thường Tín (Hà Nội). Cả 3 người trong phương tiện được người dân cứu lên bờ và đưa đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an xã Thường Tín cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn và xử lý vụ việc.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt ô tô từ khu vực giữa sông lên bờ. Qua kiểm tra, xác định không còn người mắc kẹt bên trong phương tiện.

Hiện tình trạng sức khỏe của 3 người trên xe chưa được cơ quan chức năng thông tin. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an điều tra, làm rõ.