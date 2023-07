Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc có mưa dông giải nhiệt, chấm dứt nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/7), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, một số nơi có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất phổ biến 33-35 độ C; khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ chiều ngày 28/7, mưa dông xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, đặc biệt vùng núi có nơi mưa to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Do có mưa dông, từ ngày 29/7, miền Bắc và Thanh Hóa duy trì ngày nắng nhưng không còn nắng nóng, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi nắng nóng dịu dần, chỉ còn cục bộ một số nơi với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ C.

Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần thời tiết phổ biến ban ngày có nắng gián đoạn, từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]