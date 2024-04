Hà Nội: Rơi từ tầng 5 xuống sân trường, nam sinh tử vong

Hiện trường sự việc.

Ngày 8/4, đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 7h20, cảnh sát nhận được tin báo, nam sinh P.C.C. (22 tuổi, ở Ninh Bình), sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải rơi từ tầng 5 xuống đất.

Ngay sau đó, công an đến hiện trường làm việc, phong toả hiện trường. Nam sinh cũng đã được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Nam sinh C là sinh viên năm thứ 4 của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Theo đại diện Công an quận Thanh Xuân, do vết thương quá nặng, đến khoảng 9h cùng ngày, nam sinh C đã tử vong.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

