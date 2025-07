Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

Tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng Thiếu tướng Trần Văn Phúc và khẳng định đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của ông Phúc trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng Thiếu tướng Trần Văn Phúc. Ảnh: QMG.

Trong phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh do Thiếu tướng Trần Văn Phúc và tập thể Đảng ủy Công an tỉnh triển khai, với sự chỉ đạo bài bản, kỹ lưỡng và trách nhiệm. Đặc biệt, dự thảo báo cáo chính trị đã cập nhật đầy đủ các chỉ đạo lớn của Trung ương và tỉnh, trong đó có việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác công an.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, duy trì vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Cùng với việc chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 13 và 14/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng lực lượng Công an tỉnh sẽ xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.