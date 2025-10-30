Dỡ hàng rào cấm xe trên cầu Long Biên vì ùn tắc kéo dài

Sáng nay, sau khi hàng rào được dỡ bỏ, nhiều xe máy và xe thô sơ đã lưu thông bình thường qua cầu Long Biên hướng Long Biên - Hoàn Kiếm.

Trước đó, ngày 29/10, để phục vụ dự án sửa chữa cầu Long Biên, đơn vị thi công và quản lý cầu đã dựng hàng tấm tôn và dải phân cách nhựa bịt kín chiều cầu từ Long Biên sang Hoàn Kiếm (ảnh trên). Tình trạng này gây ùn tắc giao thông kéo dài trên nhiều tuyến đường phía Long Biên và cầu Chương Dương (ảnh dưới).

Trong sáng sớm nay, ùn tắc vẫn xảy ra trên đê Long Biên đoạn từ cầu Long Biên dẫn ra cầu Chương Dương.

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ hướng cầu Chương Dương sáng nay cũng ùn tắc kéo dài do có nhiều xe máy từ cầu Long Biên đi sang.

Thời điểm từ 7h30 sáng nay, khi có mặt tại đây, PV Tiền Phong ghi nhận, hàng rào tôn bịt chiều cầu Long Biên hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm đã được tháo dỡ.

Xe máy và xe thô sơ được lưu thông bình thường.

Với các vị trí hư hỏng ở mặt cầu được đơn vị thi công dùng các tấm thép tạm thời đậy lại.

Đến gần 11h trưa nay, ùn tắc vẫn xảy ra ở đường Nguyễn Văn Cừ hướng lên cầu Long Biên.