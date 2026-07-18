Thi công ‘phát lộ’ loạt lô cốt quân sự, nút giao cao tốc hơn 300 tỷ đồng bất ngờ chỉnh tuyến

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - chủ đầu tư, dự án nút giao đường tránh Huế với Tỉnh lộ 12B tại Km72+370 (phường Kim Long), thuộc tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, là công trình giao thông quan trọng kết nối cao tốc với khu vực trung tâm TP. Huế. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, là một hạng mục thuộc dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Theo thiết kế, sau khi hoàn thành, nút giao sẽ tạo trục kết nối trực tiếp từ cao tốc về khu vực cầu Nguyễn Hoàng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Tây thành phố và mở rộng không gian phát triển đô thị. Dự án được khởi công từ cuối năm 2025, thời gian thực hiện 12 tháng và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Để triển khai công trình, địa phương đã thực hiện giải phóng gần 13 ha đất, ảnh hưởng đến 212 hộ dân, 3 tổ chức và phải di dời hơn 100 ngôi mộ. Đến nay, phần lớn mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Nhiều hạng mục như các nhánh lên xuống cao tốc, đắp nền đường, hoàn trả kênh mương thủy lợi đã được triển khai đồng loạt.

Tuy nhiên, trong quá trình san gạt khu vực đồi nằm trong phạm vi dự án, đơn vị thi công bất ngờ phát hiện 6 lô cốt được xây dựng từ trước năm 1975. Những công trình quân sự này không xuất hiện trong hồ sơ khảo sát và phương án thiết kế ban đầu nên chỉ được phát hiện khi mặt bằng được bóc phong hóa, thi công thực tế.

Theo ghi nhận tại hiện trường, các lô cốt nằm rải rác trên đỉnh đồi, ngay khu vực dự án. Sau nhiều thập kỷ bỏ hoang, phần lớn công trình quân sự đã xuống cấp, chỉ còn lại các khối bê tông nứt vỡ. Việc thi công tại khu vực này hiện phải tạm dừng để chờ phương án xử lý.

Trước vướng mắc phát sinh, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã báo cáo Bộ Xây dựng và đề xuất điều chỉnh thiết kế theo hướng tránh phải giải phóng mặt bằng các lô cốt. Theo chủ đầu tư, giải pháp này vừa hạn chế tác động đến hiện trạng khu vực, vừa giúp bảo đảm tiến độ dự án và an toàn trong quá trình thi công.

Bên cạnh yếu tố phát sinh từ các lô cốt quân sự, việc điều chỉnh còn xuất phát từ yêu cầu nâng cao năng lực khai thác của nút giao. Phương án ban đầu được phê duyệt vào tháng 10/2025 là nút giao đồng mức nhằm tận dụng hạ tầng hiện hữu và giảm chi phí. Tuy nhiên, theo ý kiến của địa phương, khi tuyến cao tốc được mở rộng, lưu lượng phương tiện sẽ tăng mạnh, nút giao đồng mức có nguy cơ phát sinh xung đột giao thông và mất an toàn.

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn thiết kế đã đề xuất phương án mới là xây dựng cầu vượt 3 nhịp băng qua Tỉnh lộ 12B. Theo thiết kế, dòng xe đi thẳng trên tuyến đường tránh Huế theo hướng Bắc - Nam sẽ lưu thông trên cầu vượt; các phương tiện rẽ phải sử dụng hệ thống nhánh phía dưới; còn các phương tiện rẽ trái được tổ chức lưu thông dưới gầm cầu kết hợp đèn tín hiệu giao thông. Đồng thời, đoạn tuyến đường tránh Huế dài khoảng 500 m tại khu vực giao cắt cũng được đề xuất điều chỉnh để hình thành hệ thống cầu và các nhánh kết nối phù hợp.

Theo chủ đầu tư, việc chuyển sang phương án cầu vượt làm phát sinh khoảng hơn 96 tỷ đồng chi phí xây dựng. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết khoản kinh phí này sẽ được sử dụng từ nguồn dự phòng của gói thầu mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, không làm tăng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Hiện hồ sơ điều chỉnh được trình Bộ Xây dựng xem xét. Dự án sẽ tiếp tục triển khai theo phương án mới khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận để kịp hoàn thành trong năm 2026.