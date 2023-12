Thêm vụ nổ nghi chế pháo trái phép khiến 1 thanh niên tử vong

Trước đó vào chiều tối 13/12, tại một nhà dân ở đường Tân Vũ (phường Tràng Cát, quận Hải An) đã xảy ra nổ lớn, làm bay mái tôn và đồ đạc trong nhà bắn tung tóe.

Khi người dân sống gần khu vực đến hiện trường, phát hiện anh Phạm Mạnh C. (SN 2005, trú phường Tràng Cát) bị thương nặng đang nằm trên nền nhà, bên cạnh có nhiều xác giấy và vật liệu để chế pháo nên đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến ngày 14/12, do thương tích nặng nên anh Phạm Mạnh C. đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ nổ khiến anh Phạm Mạnh C. tử vong.

Bước đầu kết quả thu thập tại hiện trường cho thấy, rất có thể anh Phạm Mạnh C. gặp nạn khi đang thực hiện sản xuất trái phép pháo nổ.

Được biết, thời gian qua trên địa bàn TP Hải Phòng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến sản xuất trái phép pháo nổ. Chỉ tính trong 2 tháng gần đây đã xảy ra 3 vụ, làm chết 3 người và 1 người bị thương nặng đang điều trị.

Mới đây nhất, trên địa bàn xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo) đã xảy ra vụ nổ nghi do chế pháo, khiến 2 nạn nhận là anh Trần Quang Hưởng (SN 1990) và Nguyễn Văn Đức (SN 1994), cùng trú cùng thôn 8, xã Dũng Tiến bị thương nặng. Nạn nhân Trần Quang Hưởng sau đó đã tử vong tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp.

Ngày 4/11, tại xã Quang Trung (huyện An Lão) đã xảy ra vụ nổ lớn, khiến anh Đào Xuân Q., SN 1985, ở thôn Câu Đông bị tử vong. Vụ nổ cũng phá tan hoang căn nhà nơi anh Q. ở.

Cơ quan chức năng xác định, anh Q. là người nghiện ma túy và mắc bệnh nan y từ nhiều năm nay, đã tiến hành sản xuất trái phép pháo nổ tại nhà riêng và đồng thời là nạn nhân vụ nổ do chính mình gây ra.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được lực lượng Công an địa phương phối hợp vào cuộc điều tra, làm rõ theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]