Thầy giáo cầu cứu giữa trời mưa, CSGT mở đường đưa nam sinh đi cấp cứu

Khoảng 9h50 ngày 30/10/2026, tại ngã tư Quang Trung - Văn Khê, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ đưa một nam sinh đang trong tình trạng mê man đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm trên, tổ công tác gồm Trung tá Tạ Quang Hùng và Đại úy Trương Hoàng Long đang làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông thì nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ thầy giáo C.M.T.B, giáo viên một trường học trên địa bàn Hà Nội.

Trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung - Văn Khê, hai cán bộ CSGT nhận được đề nghị mở đường cho ô tô chở nam sinh có tiền sử bệnh tim, đang trong tình trạng mê man đến bệnh viện. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Theo trình bày của thầy giáo, nhà trường đang tổ chức đưa một nam sinh có tiền sử bệnh tim, bị sốt cao và rơi vào tình trạng mê man đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, thời điểm này trời mưa, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khiến ô tô chở nam sinh gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển.

Nhận thấy tình huống cấp bách, tổ công tác nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, dẫn xe ô tô chở nam sinh đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Sau ít phút di chuyển dưới trời mưa, nam sinh được đưa đến bệnh viện an toàn và bàn giao cho đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, thầy giáo C.M.T.B đã thay mặt nhà trường và gia đình gửi lời cảm ơn đến tổ công tác cùng Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 vì đã giúp đỡ trong tình huống khẩn cấp.