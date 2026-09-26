Ô tô nối đuôi, đi chậm qua cầu Nhật Tân sau khi lắp biển báo khoảng cách

Ba ngày qua, từ 24/9 đến 26/9, khu vực đường dẫn lên, xuống và cầu Nhật Tân xuất hiện tình trạng ô tô di chuyển chậm ở cả hai chiều.

Anh Nguyễn Trường Sơn (Hà Nội), người thường xuyên di chuyển qua cầu Nhật Tân, cho biết không nhận thấy va chạm trên cầu cũng như khu vực đường dẫn. Tuy nhiên, các tài xế chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách với xe phía trước.

Khoảng 9h ngày 26/9, dòng ô tô xếp thành ba hàng, kéo dài đến khu vực đường dẫn lên cầu theo hướng từ Vành đai 2 đi sân bay Nội Bài.

Đáng chú ý, dù các phương tiện di chuyển chậm, khoảng cách giữa các xe khá xa nhau.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào tối 25/9. Nhiều tài xế phản ánh chỉ có thể di chuyển qua cầu với tốc độ khoảng 30-40km/h.

Trước đó, từ sáng 24/9, người tham gia giao thông trên cầu Nhật Tân bắt đầu ghi nhận hệ thống biển báo và vạch kẻ xác định khoảng cách được lắp đặt.

Tại mỗi vị trí có 5 biển báo, lần lượt thể hiện các mốc 0, 50, 100, 150 và 200m. Tương ứng với các biển báo là những vạch sơn trên mặt đường, giúp tài xế ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước và chủ động điều chỉnh tốc độ.

Việc bổ sung hệ thống biển báo, vạch kẻ nhằm tăng cảnh báo trực quan, giúp người tham gia giao thông giữ khoảng cách an toàn, hạn chế nguy cơ va chạm liên hoàn, nhất là khi mật độ phương tiện cao.

Sau khi hoàn thiện tại cầu Nhật Tân, các đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả, tiếp thu ý kiến người tham gia giao thông để nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp. Đây cũng là cơ sở xem xét triển khai tại một số cây cầu trọng điểm khác như Thăng Long, Vĩnh Tuy và Thanh Trì.