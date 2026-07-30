Giám đốc Công an Lai Châu được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng
Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu Bùi Quyết Toán được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.
Ngày 29/7, Bộ Công an tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Chủ tịch nước về việc phong cấp bậc hàm cấp Tướng trong Công an nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Thiếu tướng Bùi Quyết Toán. Ảnh: Công an Lai Châu
Ông Bùi Quyết Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, là 1 trong 3 lãnh đạo cấp cục và tương đương được phong hàm Thiếu tướng đợt này. Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định cho các cán bộ được thăng cấp bậc hàm.
Thay mặt 3 cán bộ được phong hàm, Thiếu tướng Bùi Quyết Toán cam kết tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông cho biết sẽ cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu bảo đảm an ninh trật tự, an ninh biên giới và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an TP. Đồng Nai được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/07/2026 21:49 PM (GMT+7)