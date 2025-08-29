Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Thả diều trong gió mạnh, thanh niên bị đứt lìa bàn tay phải

Sự kiện: Tin ngắn
Vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại khu đất trống gần giao lộ 6B – đường Lại Hùng Cường (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM), khiến một thanh niên bị đứt bàn tay phải.

Ngày 29/8, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang điều tra làm rõ vụ tai nạn hy hữu kể trên. Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên.

Con diều do nạn nhân thả

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 28/8, trong lúc đang thả diều, nạn nhân không may bị dây diều cuốn và cứa đứt lìa bàn tay phải.

Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến trạm y tế xã để sơ cứu, cầm máu trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên phẫu thuật nối lại bàn tay.

Vị trí xảy ra tai nạn là khu vực đất trống gần giao lộ 6B và đường Lại Hùng Cường, nơi thường xuyên có nhiều người đến thả diều vào buổi chiều.

Lực lượng chức năng làm việc tại nơi xảy ra sự việc

Lãnh đạo UBND xã Tân Vĩnh Lộc xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết, Công an xã đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, đồng thời khuyến cáo người dân cần thận trọng khi thả diều, đặc biệt trong điều kiện thời tiết gió mạnh.

Nguy hiểm khi thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất
Bãi đất trống trên đường Dương Quảng Hàm, cách sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) 2 km dù là khu vực thi công song có nhiều người tìm đến thả diều.

-29/08/2025 14:43 PM (GMT+7)
