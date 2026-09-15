Tàu chở 10 người bị lật gần đảo Phú Quý

Hiện trường tàu cá gặp nạn gần đảo Phú Quý. Ảnh: N.X

Sáng 15/9, UBND Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích khi tàu cá bị lật trên biển.

Khoảng 5h40 cùng ngày, tàu cá dài 22m, công suất 650CV, do ông Ngô Văn Thăng làm thuyền trưởng, neo tại khu vực Bãi Phủ, thuộc thôn Triều Dương — cách đảo Phú Quý khoảng 1 hải lý, bất ngờ bị lật ngang.

Trên tàu có 10 người, trong đó thuyền viên N.Đ.X. (35 tuổi) bị rơi xuống biển rồi mất tích.

Theo UBND Đặc khu Phú Quý, tàu cá trên hành nghề lưới chụp. Sau thời gian đánh bắt, tàu trở về bờ rồi neo đậu tại khu vực trên thì gặp nạn.

Lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: N.X

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện cùng chính quyền địa phương tiếp cận hiện trường, phối hợp các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm cứu nạn.