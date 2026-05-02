Vụ cháy ô tô, 2 thiếu niên tử vong: Công an thông tin về cốp xe chứa đầy pin, ắc quy

Sáng 2/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan CSĐT đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ cháy ô tô tại cây xăng Petrolimex số 90, thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, khiến 2 thiếu niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h25 cùng ngày, ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy A. (24 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển vào trụ bơm số 1 của cây xăng để tiếp nhiên liệu.

Trên xe lúc này còn có T.H.T (17 tuổi, trú thôn An Dưỡng) và D.A.K (16 tuổi, trú thôn Tú Phương), cùng xã Thăng Điền.

Hiện trường vụ cháy xe. Ảnh: Hà Nam

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp sau ô tô bất ngờ phát nổ, lửa bùng lên bao trùm phương tiện.

Nhân viên cây xăng, người dân và lực lượng tại chỗ nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận xe, lực lượng chức năng phát hiện T.H.T. và D.A.K. đã tử vong bên trong.

Ngay sau vụ việc, Tổ công tác khu vực 4 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp Viện KSND khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an xã Thăng Điền khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết phục vụ điều tra.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định trên xe có khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Trên xe có nhiều khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em. Ảnh: N.X

Vụ cháy khiến ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 cũng bị hư hỏng nặng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, hiện trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ cháy nổ, gây hoang mang dư luận và làm sai lệch bản chất vụ việc. Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng. Các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.