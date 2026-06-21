Tận thấy ngai vua dát vàng ở khu di tích nổi tiếng Thanh Hóa

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa﻿) là quần thể kiến trúc lịch sử tiêu biểu gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và triều đại Hậu Lê.

Theo Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm của tỉnh, chính điện Lam Kinh là công trình có quy mô kiến trúc bằng gỗ lim xanh lớn nhất Việt Nam hiện nay. Công trình có chiều dài 51 m, rộng 31 m, cao 25 m, gồm 7 gian, 2 tầng, mái lợp ngói vảy. Bên trong nội thất được trang trí, chạm khắc tinh xảo, cầu kỳ.

Điểm nhấn đặc biệt của công trình là lớp dát vàng tinh xảo trên các chi tiết như cột, kèo, trần, tường và các vật dụng thờ cúng.

Từ các vật dụng đến linh vật đều được phủ vàng﻿ lên bề mặt tạo nên công trình độc đáo nhất ở xứ Thanh.

Những vật dụng bên trong chính điện hàng trăm năm vẫn được giữ nguyên vẹn cho đến tận ngày nay với những hình hoa văn cực kỳ bắt mắt, tinh xảo đến từng chi tiết. Bên trong Chính điện Lam Kinh đâu đâu du khách cũng có thể thấy vàng, với những hoa văn cực kỳ tinh xảo đến từng chi tiết.

Phía bên ngoài cung cấm còn có ngai vua được chạm trổ tinh xảo, dát vàng óng ánh.

Chiếc mũ dát vàng được bảo vệ đặc biệt, đặt trong chính điện.

Không chỉ đồ thờ, long sàng và ngai vua, nhiều linh vật ở bên ngoài và bên trong chính điện cũng được dát vàng.

Theo đại diện Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, hàng năm, Khu di tích đón khoảng 300.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Năm 1962, Lam Kinh được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia, đến năm 2012, tiếp tục được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Hằng năm, vào ngày 21 và 22 tháng 8 Âm lịch (giỗ Lê Lai và Lê Lợi), lễ hội Lam Kinh được tổ chức trọng thể, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người dân xứ Thanh.

Theo sử sách ghi chép, Lam Kinh là quê hương đất tổ nhà Lê, nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thế kỷ 15. Sau khi cuộc chiến chống quân Minh ra khỏi bờ cõi thắng lợi, Lê Lợi lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ thịnh trị cho đất nước kéo dài gần 360 năm (1428-1789). Nhà vua đóng đô tại Thăng Long, đồng thời cho xây dựng tại quê hương Lam Sơn một kinh thành gọi là Lam Kinh, còn được biết đến với tên Tây Kinh để phân biệt với Đông Kinh (Thăng Long - Hà Nội).

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