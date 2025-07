Cô giáo vùng cao nói 'run sợ' khi đến Nha Trang bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 5/7, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh này đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng với Facebook Nguyễn Huyền - Người đăng clip "cô giáo vùng cao run sợ khi đến Nha Trang".

Theo đại diện Phòng CSGT, ngày hôm qua, Công an tỉnh đã làm việc với Facebook Nguyễn Huyền. Tại đây, người này đã tự nguyện khai báo, gỡ bỏ các clip và cam kết không tái phạm.

Khu vực Quảng trường 2/4 và chợ đêm Nha Trang.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 25/6, tài khoản facebook Nguyễn Huyền với hơn 60.000 lượt theo dõi có đăng một đoạn clip có tựa đề "Cô gái vùng cao run sợ khi đến TP. Nha Trang", kể về quá trình bị CSGT cùm bánh xe để xử lý vi phạm khi đến thành phố biển này.

Theo chia sẻ của tài khoản trên, người này đi phượt từ Hà Giang đến Nha Trang qua nhiều tỉnh, thành du lịch nhưng khi đến Nha Trang thì cảm thấy "run sợ, chùn bước và không biết có dám đi tiếp hay không".

Sự việc bắt nguồn từ việc chị Huyền lái xe ra Quảng trường 2/4 vào đêm 24/6, chợ đêm Nha Trang để dạo chơi thì bị CSGT đưa về trụ sở để xử lý vi phạm giao thông. Theo chủ tài khoản facebook, không chỉ riêng bản thân mà gần 20 xe khác của khách du lịch cũng bị đưa về trụ sở CSGT để xử lý vi phạm về lỗi đỗ xe. Bởi khi ra đến đây thì không biết bãi giữ xe chỗ nào, để xe ở đâu nên khi thấy nhiều người đỗ chị cũng đỗ theo.

Chợ đêm Nha Trang.

Chủ tài khoản facebook nêu trên nói cảm thấy "sợ" khi đến Nha Trang và chỉ muốn đi luôn sang các tỉnh khác nhưng vì đã đặt phòng khách sạn ở Nha Trang 3 ngày, 2 đêm nên đành phải ở lại.

"Mình chỉ đến Nha Trang một lần này thôi nếu đi phượt không bao giờ mình dám rẽ vào Nha Trang nữa, dù có đẹp thế nào mình sẽ không bao giờ đến bằng cách tự lái ô tô nữa. Vì mình là khách du lịch không biết đậu xe ở đâu, không một ai hướng dẫn nên rất thất vọng khi đến Nha Trang, mọi người cần lưu ý", chị Huyền cho hay.

Theo Phòng CSGT tỉnh Khánh Hoà cũ tối 24/6 đã thực hiện theo kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt. Tại khu vực Quảng trường 2 tháng 4 có lưu lượng xe cộ qua lại lớn, đã cắm các biển báo "Cấm dừng đỗ", nên các phương tiện dừng, đỗ tại vị trí này đều vi phạm luật giao thông đường bộ.

Sau khi xác định lái xe không có mặt tại hiện trường, tổ tuần tra đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Khi người điều khiển phương tiện trở lại, tổ công tác đã mời làm việc, giải thích rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của lái xe trong việc chấp hành biển báo giao thông.

Phòng CSGT cho biết, sau khi lắng nghe và ghi nhận người vi phạm là du khách lần đầu đến Nha Trang, tổ công tác đã không lập biên bản xử phạt hành chính, mà chỉ nhắc nhở, tuyên truyền quy định pháp luật về giao thông.

Việc này nhằm thể hiện tinh thần thân thiện, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn minh, an toàn.

Tuy nhiên, sau đó đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và gây ra nhiều ý kiến trái chiều.