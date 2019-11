Ngày làm việc đầu tiên của đại tá Vũ Hồng Văn với cương vị Giám đốc Công an Đồng Nai

Thứ Tư, ngày 27/11/2019 12:12 PM (GMT+7)

Trao đổi với phóng viên Người Lao Động sáng 27-11, đại tá Vũ Hồng Văn cảm ơn báo chí đã đồng hành cùng ông trong suốt thời gian làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đồng thời bày tỏ mong muốn báo chí sẽ ủng hộ ông trên cương vị mới ở Đồng Nai

Đại tá Vũ Hồng Văn (giữa) trong một lần cùng cán bộ, chiến sĩ vào rừng truy bắt các đối tượng khai thác gỗ lậu

Đại tá Vũ Hồng Văn cho biết ông đang có mặt tại Đồng Nai. Hôm nay cũng là ngày làm việc đầu tiên của ông trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh này.

Trước đó, sáng cùng ngày, đại diện Bộ Công an đã có mặt tại Đồng Nai, chính thức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh. Việc trao quyết định diễn ra từ sáng sớm tại hội trường Công an tỉnh Đồng Nai.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, sáng nay 27-11, đại tá Vũ Hồng Văn cảm ơn báo chí đã đồng hành cùng ông trong suốt thời gian ông làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Vũ Hồng Văn bày tỏ mong muốn báo chí sẽ ủng hộ ông trên cương vị mới ở Đồng Nai. "Mới là ngày làm việc đầu tiên ở Đồng Nai nên để nói gì đó ở đây, tôi chưa nói được. Trong tuần sau, tôi sẽ có buổi chuyện trò cùng anh em báo chí để hiểu hơn công việc ở nơi đây" - đại tá Vũ Hồng Văn nói.

Hình ảnh vị đại tá đội mũ cối trực tiếp chỉ huy phá án trở nên quen thuộc với người dân Đắk Lắk

Trong thời gian gần 1 năm rưỡi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đại tá Vũ Hồng Văn đã tạo ấn tượng mạnh đối với người dân Tây Nguyên và báo chí trong việc phá án.

Hình ảnh một giám đốc công an tỉnh đội mũ cối trực tiếp chỉ huy, cùng cán bộ, chiến sĩ vào rừng bắt gỗ lậu hay vào các động "lắc", ngõ ngách phá các tụ điểm ma túy trở nên quen thuộc với người dân Đắk Lắk. Nhiều đường dây buôn gỗ lậu; nhiều tụ điểm ăn chơi, hút chích ở Đắk Lắk bị triệt phá...

Chưa thể nói là hoàn toàn sạch bóng nhưng các tệ nạn xã hội ở phố núi Buôn Ma Thuột đã giảm đáng kể hơn 1 năm qua.

