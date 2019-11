Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 3 tân Giám đốc Công an tỉnh

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 15:30 PM (GMT+7)

Bộ Công an vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 3 tân Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng Tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Ngọc Vân

Ngày 13/11, tại Công an tỉnh Sơn La, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Tại Thái Bình, ngày 12/11, tại Công an tỉnh Thái Bình, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng

Trước đó, ngày 11/11, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1967, quê ở Đức Phổ, Quảng Ngãi), Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thay Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

