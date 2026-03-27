Tấm thép 10 tấn rơi đè tài xế tử vong, cửa ngõ TP HCM ùn tắc

Dòng xe ùn ứ kéo dài hơn một km gần cầu Kênh Tẻ (quận 4 cũ), sáng 27/3. Nguyên nhân là xe đầu kéo chở tấn thép dài 15 m bất ngờ đâm trúng cabin ôtô chở rác ở dưới cầu kênh Tẻ, tài xế tử vong.

Vào khoảng 2h, xe đầu kéo chở tấm thép hình lưỡi liềm dùng cho công trình xây dựng chạy theo hướng từ Nhà Bè về quận 4 cũ. Khi đến dưới chân cầu kênh Tẻ, xe tải chở rác chạy ở hướng ngược lại bất ngờ lao tới đâm trúng tấm thép. Cú tông mạnh khiến cabin xe tải bị biến dạng, vỡ kính chắn gió. Tài xế bị thương nặng, tử vong sau đó.

Bấm để lật

Tấm thép trên xe đầu kéo trượt khỏi rơ-mooc rơi xuống, chắn ngang làn đường.

Sự cố khiến tuyến giao thông huyết mạch khu nam TPHCM về trung tâm thành phố bị ách tắc kéo dài. Cảnh sát đã phong tỏa hướng rẻ từ Nguyễn Thị Thập ra Nguyễn Hữu Thọ để lên cầu kênh Tẻ.

Tại giao lộ đường Ngô Thị Bì - Nguyễn Hữu Thọ, lối dẫn lên cầu kênh Tẻ ùn tắc nghiêm trọng, hàng nghìn xe máy phải chen chúc nhau để di chuyển. Để thoát kẹt xe, nhiều tài xế phải chạy lên vỉa hè.

Dòng xe ùn tắc đứng một chỗ khiến nhiều người trễ giờ đi làm.

Ngồi khoanh tay trước đầu xe máy trong dòng xe ách tắc, nắng nóng, anh Hân cho biết, lái xe máy từ quận 4 về Nhà Bè đã 30 phút nhưng chưa thoát được qua cầu kênh Tẻ. "Tôi có một đường này để đi làm. Lúc sáng không xem trước bản đồ nên giờ phải gặp cảnh này rất bất tiện", anh Hân nói.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, hướng dẫn người, xe đi lại.

Tại hiện trường tai nạn, xe cẩu đang được huy động để giải quyết sự cố. Vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Vị trí cầu Kênh Tẻ. Đồ họa: Thanh Huyền