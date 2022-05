Tạm giữ tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 2 phụ nữ tử vong trên đèo Bảo Lộc

Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã tạm giữ hình sự Đào Sơn Hải (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) - người gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong vào chiều 30-4.

Ngày 1-5, Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết cơ quan này đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đào Sơn Hải (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) để phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp và các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ hành vi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết trên đèo Bảo Lộc.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 16 giờ chiều 30-4, trên đèo Bảo Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 5 phương tiện giao thông đều đang lên đèo, gồm: 1 xe con, 1 xe tải và 3 xe máy.

Vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ là bà Lê Thị K. (35 tuổi, ngụ xã Đắk Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) và bà Đinh Thị H. (chị dâu của bà K., ngụ tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Công an TP Bảo Lộc và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cùng các cơ quan chức năng liên quan đã khám nghiệm hiện trường; trích xuất camera giám sát hành trình của các phương tiện để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hình ảnh trích xuất camera giám sát hành trình trên xe con 7 chỗ mang BKS 61A - 578.86 do tài xế Đào Sơn Hải điều khiển cho thấy ông Hải điều khiển xe lên đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP HCM đi Đà Lạt. Đến khúc cua tại Km 104 +600 trên đèo Bảo Lộc (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), do không làm chủ được tốc độ, chiếc xe do tài xế Hải điều khiển đã tông vào 3 xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến 3 xe máy bị xe con 7 chỗ nêu trên lùa vào gầm xe tải đông lạnh do anh Nguyễn Quốc Thắng (31 tuổi, ngụ TP Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông cùng chiều.

Tại hiện trường, 3 xe máy nằm gọn dưới gầm xe tải biến dạng hoàn toàn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Đào Sơn Hải - tài xế điều khiển xe con 7 chỗ - là người trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Do đó, Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Hải để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

