Tạm giữ nghi phạm hành hạ thiếu nữ 16 tuổi ở Cà Mau, hé lộ thông tin bất ngờ

Liên quan vụ thiếu nữ 16 tuổi nghi bị hành hạ ở Cà Mau, ngày 10/9, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Theo điều tra ban đầu, bà N.T.T. (ngụ cùng địa phương) có nợ người khác hơn 40 triệu đồng và Kiểu đứng ra nhận nợ thay cho bà T.. Khoảng giữa tháng 5/2022, Kiểu nói với bà T. cho cháu ngoại bà là N.T.B.V. (16 tuổi, không phải N.N.V như thông tin ban đầu) làm thuê cho Kiểu để trừ nợ.

Trong quá trình ở làm thuê, V. có làm sai, không đúng ý của Kiểu. Những lúc V. làm sai, Kiểu dùng tay, roi trúc, cây vá (dùng múc thức ăn) đánh nhiều lần.

V. khóc kể chuyện bị hành hạ trên mạng xã hội.

Riêng về những lời V. tố bà Kiểu từng bắt V. ăn cá sống, lấy lưỡi câu móc vào chỗ kín,…hiện Cơ quan CSĐT chưa chứng minh được.

Được biết, hiện V. cùng bà ngoại, em trai 9 tuổi và mẹ ruột được Công an huyện Trần Văn Thời bố trí phòng ở trong quá trình điều tra vụ việc.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, vào khoảng 16h ngày 8/9, Công an thị trấn Sông Đốc nhận được trình báo của bà H.T.H. (SN 1970, ngụ thị trấn Sông Đốc) về việc, bà H., phát hiện trên cơ thể cháu V. có nhiều vết trầy xước; ở vùng mắt, tay, chân và nhiều vị trí khác có vết bầm, sưng.

Sau khi tiếp nhận nội dung trình báo của bà H., Công an thị trấn Sông Đốc đã vào cuộc xác minh, phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an huyện Trần Văn Thời mời bà Kiểu và bà ngoại bé V. đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]