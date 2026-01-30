Tạm cấm nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội ngày 31/1 phục vụ 'Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026'

Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện nhằm phục vụ Chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026", diễn ra ngày 31/01/2026 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Thời gian tạm cấm, hạn chế các phương tiện bắt đầu từ 14 giờ ngày 31/01/2026 và kéo dài đến hết ngày.

Về phạm vi phân luồng, Công an thành phố Hà Nội tạm cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám, gồm các tuyến: Tràng Tiền (đoạn từ Trần Quang Khải đến Ngô Quyền), Phan Chu Trinh (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Lê Thánh Tông (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Cổ Tân, Lý Thái Tổ (đoạn từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Ngô Quyền (đoạn từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến phố Hai Bà Trưng), Hai Bà Trưng (đoạn từ Ngô Quyền đến Lê Thánh Tông), Đặng Thái Thân và Phạm Ngũ Lão.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tạm cấm toàn bộ xe tải thông dụng, xe tải chuyên dùng, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên; đồng thời hạn chế xe ô tô cá nhân và xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường gồm: Ngô Quyền (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Trần Hưng Đạo), Hai Bà Trưng (đoạn từ Ngô Quyền đến Lê Duẩn), Phan Chu Trinh (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo), Lê Thánh Tông (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo), Quảng trường Ngân hàng Nhà nước, Lý Đạo Thành, Tông Đản, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Bà Triệu và Quang Trung. Các xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên theo quy định được phép lưu thông.

Ngày 31/1, để phục vụ Chương trình 'Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026', Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường trung tâm, người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Trong thời gian phân luồng, các phương tiện từ khu vực phía Đông, Đông Bắc thành phố như Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng đi về phía Tây, Tây Bắc thành phố như Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên được hướng dẫn di chuyển qua các cầu Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, kết nối với các tuyến Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, đường Vành đai III và các tuyến phù hợp khác.

Các phương tiện từ phía Bắc thành phố như Tây Hồ, Đông Anh đi về phía Nam như Hoàng Mai, Thanh Trì được hướng dẫn đi qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, theo các trục Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, đường Vành đai II, Vành đai III và chiều ngược lại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động nắm bắt thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ chương trình.