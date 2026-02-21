Lạc trên núi tuyết Nhật Bản, một phụ nữ Việt Nam tử nạn

Theo tờ Chunichi và đài Asahi của Nhật Bản, một phụ nữ Việt Nam tên Huỳnh Thị Ngọc Thủy (32 tuổi), đang làm hộ lý tại TP Yao, tỉnh Osaka - Nhật Bản, đã tử tạn trên núi Ryozen ở tỉnh Shiga hôm 20-2.

Núi Ryozen của Nhật Bản - Ảnh: HIỆP HỘI LEO NÚI NAGOYA

Khoảng 13 giờ ngày 19-2, chị Thủy bắt đầu lịch trình leo núi một mình. Tuy nhiên, đến khoảng 22 giờ cùng ngày, chị đã chủ động gọi điện đến số khẩn cấp 119 để cầu cứu với nội dung: "Tôi không thể tự mình xuống núi được nữa".

Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa - cứu hộ Nhật Bản đã lập tức triển khai tìm kiếm chị Thủy ngay sau cuộc gọi.

Tuy nhiên, do điều kiện đêm tối và địa hình hiểm trở, phải đến 6 giờ 50 phút sáng 20-2, trực thăng cứu hộ của tỉnh Shiga mới phát hiện chị Thủy nằm bất tỉnh tại một sườn dốc gần đỉnh núi.

Khi được tìm thấy, nạn nhân đã ngưng tim, ngưng thở. Các nỗ lực hồi sinh tim phổi tại hiện trường và bệnh viện đã không thành công.

Núi Ryozen cao 1.084 m, vốn là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản, thu hút đông đảo người leo núi. Vào thời điểm rạng sáng 20-2, nhiệt độ tại đỉnh núi đã xuống dưới mức đóng băng, địa hình có tuyết dày bao phủ.

Cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn đang tiếp tục điều tra chi tiết hơn về vụ việc.