Những điều ít người biết về trùm ma túy khét tiếng vừa bị Mexico tiêu diệt

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Mexico cho biết, trùm ma túy này, tên thật là Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt hôm 22-2 tại bang Jalisco, phía Tây Mexico, cùng với ít nhất 6 đồng bọn của hắn

Theo Đài CNN của Mỹ, Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes là trùm ma túy khét tiếng, thủ lĩnh của băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG), và là một trong những tổ chức tội phạm bạo lực nhất Mexico

Trong nhiều năm, hắn ta nằm trong số những kẻ bị truy nã gắt gao nhất Mexico và Mỹ đã treo thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm này

Sinh tháng 7-1966 tại bang Michoacán của Mexico, El Mencho sau đó chuyển đến Mỹ và năm 1994, bị kết án ở California về tội âm mưu phân phối heroin. Sau khi thụ án 3 năm tù, hắn ta trở về Mexico và làm cảnh sát ở Jalisco nhưng nhanh chóng quay lại các hoạt động tội phạm

Theo Bộ Tài chính Mỹ, El Mencho đã tham gia sâu vào hoạt động buôn lậu ma túy từ những năm 1990. Hắn ta xây dựng CJNG cùng với anh rể Abigael González Valencia, thủ lĩnh của Los Cuinis - một băng đảng gia đình hoạt động ở Michoacán. Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) cho biết Los Cuinis đóng vai trò cung cấp tài chính, hậu cần cho CJNG và giám sát “mạng lưới hoạt động rửa tiền đa dạng” của tổ chức này

Trước khi thành lập CJNG, El Mencho từng là trùm sát thủ của băng đảng Milenio, khi đó liên kết với băng đảng Sinaloa, nơi hắn ta chịu trách nhiệm giám sát an ninh và các hoạt động bạo lực. Theo DEA, CJNG nổi lên vào những năm 2010 từ tàn dư của băng đảng Milenio

El Mencho đã bị truy tố nhiều lần tại Mỹ. Vào năm 2022, hắn ta bị cáo buộc âm mưu sản xuất, phân phối methamphetamine, cocaine và fentanyl để tuồn lậu vào Mỹ, cùng với các tội danh khác

DEA cho biết CJNG là “bên cung cấp fentanyl bất hợp pháp chủ chốt” cho người dùng tại Mỹ, “thu về hàng tỷ USD lợi nhuận từ việc sản xuất ma túy tổng hợp bất hợp pháp, cũng như là một trong những bên cung cấp cocaine chính cho thị trường Mỹ” và có mặt tại hơn 40 quốc gia

“Băng nhóm này đã thực hiện các hành động bạo lực đáng sợ, bao gồm những cuộc tấn công nhằm vào quân đội và cảnh sát Mexico bằng vũ khí cấp quân sự, sử dụng máy bay không người lái để thả chất nổ vào cơ quan thực thi pháp luật Mexico, cũng như thực hiện các vụ ám sát hoặc âm mưu ám sát các quan chức Mexico”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khi liệt CJNG vào danh sách tổ chức khủng bố hồi tháng 2-2025

Các nhà phân tích nhận định vụ tiêu diệt El Mencho là đòn giáng mạnh nhất vào các băng đảng ma túy Mexico trong hơn một thập kỷ qua. Trên mạng xã hội X, ông Christopher Landau, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, gọi El Mencho là “một trong những trùm ma túy khát máu và tàn nhẫn nhất”. Đánh giá về việc trùm ma túy El Mencho bị tiêu diệt, ông Landau viết: “Đây là một bước tiến lớn cho Mexico, Mỹ, Mỹ Latinh và thế giới”

Tuy nhiên, làn sóng bạo lực đã bùng phát sau khi El Mencho bị tiêu diệt, với những chiếc xe bị đốt cháy và các tay súng chặn đường cao tốc ở một số bang của Mexico. Hình ảnh cho thấy những đám khói khổng lồ bốc lên bầu trời phía trên Puerto Vallarta, thành phố du lịch nổi tiếng ở phía tây Mexico

Lực lượng an ninh tuần tra trên đường phố ở Mexico

Tình hình hỗn loạn đã diễn ra tại Guadalajara, thủ phủ của bang Jalisco khi hành khách tại sân bay tìm chỗ trú ẩn, dường như vì sợ bị trả thù từ các tay súng của El Mencho

Giới phân tích an ninh Mexico nhận định trong ngắn hạn, tình hình an ninh tại một số địa bàn trọng điểm có thể diễn biến phức tạp do phản ứng từ các nhóm tội phạm. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, sự kiện này được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược trấn áp tội phạm có tổ chức của Chính phủ Mexico.

Một chiếc xe buýt bị đốt cháy ở bang Jalisco

Thống đốc bang Jalisco, Pablo Lemus Navarro, đã kêu gọi 8 triệu người dân ở nhà “cho đến khi tình hình được kiểm soát trở lại”. Đại sứ quán Mỹ tại Mexico City cũng đã đưa ra cảnh báo an ninh, kêu gọi công dân Mỹ tại các bang Jalisco, Tamaulipas, Michoacan, Guerrero và Nuevo Leon “trú ẩn tại chỗ” ở các khu vực bị ảnh hưởng

Hàng chục chuyến bay đến Mexico bị hủy sau khi trùm ma túy El Mencho bị tiêu diệt Theo CNN/Guardian