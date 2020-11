Tại sao bão số 13 rất mạnh lại giảm liền 5-6 cấp khi áp sát đất liền miền Trung?

Chủ Nhật, ngày 15/11/2020 10:19 AM (GMT+7)

Bão số 13 đã giảm liền 5-6 cấp so với lúc mạnh nhất gió cấp 14, giật cấp 17 khi đi vào vùng biển các tỉnh miền Trung.

Bão số 13 đã gây một số thiệt hại trên đất liền các tỉnh miền Trung. Ảnh Báo Thừa Thiên Huế.

Theo ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (14/11), bão số 13 Vamco gió có lúc đã mạnh lên cấp 14, giật tới cấp 17 khi trên Biển Đông và di chuyển về phía đất liền nước ta.

Đến sáng nay (15/11), bão đã đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Như vậy, bão đã giảm liền 5-6 cấp so với trước đó một ngày.

Lý giải về điều này, ông Khiêm nói: “Mặc dù cơn bão số 13 là cơn bão rất mạnh khi trên biển nhưng khi vào gần đất liền nước ta, do tương tác với không khí lạnh khô và nhiệt độ mặt nước biển thấp nên cường độ bão giảm rất nhanh.

Hiện cơn bão đang nằm ngay trên bờ biển, gần sát với đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Lõi xoáy bão có bán kính khoảng 30-40km.

Chúng tôi nhận định, cường độ bão đang ở khoảng cuối cấp 8. Trong sáng nay, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị với cấp độ khoảng cấp 7-8, giật cấp 11”.

Do ảnh hưởng của bão số 13, trong 6 giờ qua (từ 1-7h sáng 15/11), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa, có nơi mưa to đến rất to như: Hồ chứa nước Kim Sơn 73,2mm, Kỳ Thịnh 62,2mm, Kỳ Anh 53,2mm (Hà Tĩnh); Lệ Thủy 92,8mm, Sen Thủy 89,5mm, Vạn Trạch 47,8mm (Quảng Bình); Hải An 125,6mm, Cửa Tùng 90,0mm, Vĩnh Tú 83,0mm (Quảng Trị); Quảng Điền 93,2mm, Thuận An 92,6mm, Phong Điền 44,4mm (Thừa Thiên Huế), ...

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Dự báo trong 6 giờ tới, tại các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa với lượng phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 180mm; tỉnh Quảng Bình có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 180mm; các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng nam có mưa với lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 30mm.

Từ nay (15/11) đến ngày 16/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm.

Trên các sông ở Hà Tĩnh và sông Gianh (Quảng Bình) có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động (BĐ) 1 và trên BĐ1, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) còn dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và ngập lụt xảy ra tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

