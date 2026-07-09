Suối từng cuốn ôtô ở Đồng Nai sạt lở, uy hiếp nhà dân
Suối Siệp, nơi từng cuốn ôtô khiến một phụ nữ tử vong, tiếp tục sạt lở sau mưa đầu mùa, làm sập cầu dân sinh, khoét sâu móng nhà và uy hiếp đường ven suối.
Sau các trận mưa đầu mùa, suối Siệp, đoạn giáp ranh phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) và phường Biên Hòa (Đồng Nai), sạt lở nghiêm trọng. Nặng nhất là hơn 250 m bờ suối chưa được kè, đất bị nước khoét sâu, uy hiếp nhà dân.
Dòng nước chảy xiết khoét sâu nền đất, khiến hai cột điện ven suối trơ móng, đứng chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ.
Nước lũ khoét sâu vào móng một nhà dân ven suối, buộc chủ nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn.
Khu vực này từng xảy ra tai nạn chết người. Hai năm trước, một ôtô qua suối Siệp bị nước lũ cuốn trôi, khiến người phụ nữ 44 tuổi tử vong.
Tại khu vực sạt lở, chính quyền địa phương đặt dải phân cách bêtông, giăng dây chắn khoảng 1/3 mặt đường nhằm cảnh báo nguy hiểm cho người và xe qua lại.
Theo UBND phường Biên Hòa, đoạn sạt lở nằm trong dự án cải tạo suối Siệp, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương cũ) làm chủ đầu tư. Dự án khởi công từ năm 2016 nhưng thi công kéo dài; năm 2025 tái khởi động hạng mục cống thoát nước qua quốc lộ 1K và vị trí từng xảy ra vụ ôtô bị nước cuốn, hiện đã hoàn thành.
Vị trí đường Suối Siệp. Đồ họa: Khánh Hoàng
Mưa lớn kéo dài, lũ trên suối chảy siết khiến một ngôi nhà hai tầng ở xã Khổng Lào (Lai Châu) bị lũ cuốn sập xuống suối.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/07/2026 06:00 AM (GMT+7)