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Suối từng cuốn ôtô ở Đồng Nai sạt lở, uy hiếp nhà dân

Sự kiện: Thời sự

Suối Siệp, nơi từng cuốn ôtô khiến một phụ nữ tử vong, tiếp tục sạt lở sau mưa đầu mùa, làm sập cầu dân sinh, khoét sâu móng nhà và uy hiếp đường ven suối.

Suối từng cuốn ôtô ở Đồng Nai sạt lở, uy hiếp nhà dân - 1

Sau các trận mưa đầu mùa, suối Siệp, đoạn giáp ranh phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) và phường Biên Hòa (Đồng Nai), sạt lở nghiêm trọng. Nặng nhất là hơn 250 m bờ suối chưa được kè, đất bị nước khoét sâu, uy hiếp nhà dân.

Người dân cho biết mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn suối Siệp đổ về mạnh, bị dồn tại đoạn đường chưa kè khiến dòng chảy xiết, khoét sâu hai bên và làm sập đường dân sinh. Chính quyền địa phương đã lắp biển cảnh báo nguy hiểm, khuyến cáo người dân không qua lại khi nước dâng cao.
Người dân cho biết mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn suối Siệp đổ về mạnh, bị dồn tại đoạn đường chưa kè khiến dòng chảy xiết, khoét sâu hai bên và làm sập đường dân sinh. Chính quyền địa phương đã lắp biển cảnh báo nguy hiểm, khuyến cáo người dân không qua lại khi nước dâng cao.
Cầu dân sinh bắc qua suối, nối đường Suối Siệp vào nhà dân ở phường Biên Hòa, bị nước lũ đánh sập khoảng hai tuần nay. "Trước đây dù sạt lở, cầu vẫn đi được, nhưng mấy trận mưa lớn đầu tháng đã cuốn mảng bê tông xuống suối", ông Hùng, người dân địa phương, nói.
Cầu dân sinh bắc qua suối, nối đường Suối Siệp vào nhà dân ở phường Biên Hòa, bị nước lũ đánh sập khoảng hai tuần nay. "Trước đây dù sạt lở, cầu vẫn đi được, nhưng mấy trận mưa lớn đầu tháng đã cuốn mảng bê tông xuống suối", ông Hùng, người dân địa phương, nói.

Suối từng cuốn ôtô ở Đồng Nai sạt lở, uy hiếp nhà dân - 5

Dòng nước chảy xiết khoét sâu nền đất, khiến hai cột điện ven suối trơ móng, đứng chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ.

Suối từng cuốn ôtô ở Đồng Nai sạt lở, uy hiếp nhà dân - 6

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Suối từng cuốn ôtô ở Đồng Nai sạt lở, uy hiếp nhà dân - 7

Nước lũ khoét sâu vào móng một nhà dân ven suối, buộc chủ nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn.

Đoạn đường ven suối bị nước khoét sâu, tạo hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Theo người dân, mỗi trận mưa lớn, dòng nước qua khu vực này chảy rất xiết.
Đoạn đường ven suối bị nước khoét sâu, tạo hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Theo người dân, mỗi trận mưa lớn, dòng nước qua khu vực này chảy rất xiết.
Đoạn đường ven suối đã hư hỏng, trong khi mỗi ngày nhiều xe tải nặng, xe ben qua lại khiến phần đất sát mép suối tiếp tục lún, nứt.
Đoạn đường ven suối đã hư hỏng, trong khi mỗi ngày nhiều xe tải nặng, xe ben qua lại khiến phần đất sát mép suối tiếp tục lún, nứt.

Suối từng cuốn ôtô ở Đồng Nai sạt lở, uy hiếp nhà dân - 10

Khu vực này từng xảy ra tai nạn chết người. Hai năm trước, một ôtô qua suối Siệp bị nước lũ cuốn trôi, khiến người phụ nữ 44 tuổi tử vong.

Ở đoạn chưa thi công cải tạo, lòng suối hẹp, dòng chảy bị co thắt tại nhiều vị trí. Khi mưa lớn, nước thoát không kịp, dâng cao gây ngập khu vực xung quanh.
Ở đoạn chưa thi công cải tạo, lòng suối hẹp, dòng chảy bị co thắt tại nhiều vị trí. Khi mưa lớn, nước thoát không kịp, dâng cao gây ngập khu vực xung quanh.
Nhiều cầu dân sinh bắc qua đoạn suối chưa được cải tạo, nối đường Suối Siệp với khu dân cư. Khi mưa lớn, dòng nước dâng cao, chảy xiết, các lối đi này trở nên nguy hiểm.
Nhiều cầu dân sinh bắc qua đoạn suối chưa được cải tạo, nối đường Suối Siệp với khu dân cư. Khi mưa lớn, dòng nước dâng cao, chảy xiết, các lối đi này trở nên nguy hiểm.

Suối từng cuốn ôtô ở Đồng Nai sạt lở, uy hiếp nhà dân - 13

Tại khu vực sạt lở, chính quyền địa phương đặt dải phân cách bêtông, giăng dây chắn khoảng 1/3 mặt đường nhằm cảnh báo nguy hiểm cho người và xe qua lại.

Suối từng cuốn ôtô ở Đồng Nai sạt lở, uy hiếp nhà dân - 14

Theo UBND phường Biên Hòa, đoạn sạt lở nằm trong dự án cải tạo suối Siệp, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương cũ) làm chủ đầu tư. Dự án khởi công từ năm 2016 nhưng thi công kéo dài; năm 2025 tái khởi động hạng mục cống thoát nước qua quốc lộ 1K và vị trí từng xảy ra vụ ôtô bị nước cuốn, hiện đã hoàn thành.

Vị trí đường Suối Siệp. Đồ họa: Khánh Hoàng

Vị trí đường Suối Siệp. Đồ họa: Khánh Hoàng

Clip ngôi nhà hai tầng đổ sập xuống dòng nước lũ
Clip ngôi nhà hai tầng đổ sập xuống dòng nước lũ

Mưa lớn kéo dài, lũ trên suối chảy siết khiến một ngôi nhà hai tầng ở xã Khổng Lào (Lai Châu) bị lũ cuốn sập xuống suối.

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Theo Phước Tuấn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/07/2026 06:00 AM (GMT+7)
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