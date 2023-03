Sư giả bị phát hiện khi khất thực dịp lễ hội Quán Thế Âm Đà Nẵng 2023

Ngày 7-3, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết vừa lập biên bản, yêu cầu một trường hợp ký cam kết không tái phạm hành vi lợi dụng hình thức tu sĩ để khất thực trái phép.

Nữ giả sư N.T.L tại cơ quan công an

Trước đó, ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ hội Quán Thế Âm năm 2023, khoảng 9 giờ ngày 6-3, Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện một trường hợp mặc đồ y phục Phật giáo, đi khất thực tại đường Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ có biểu hiện khả nghi.

Sau đó, Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp Phòng Nội vụ UBND quận, UBND phường Khuê Mỹ kiểm tra và mời đối tượng nghi vấn về làm việc.

Tại đây, đối tượng khai tên thật là N.T.L (SN 1982, quê quán Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). N.T. L. trước đây từng có thời gian tu hành tại chùa Tây Thiên (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nhưng hiện không phải là tu sĩ hợp pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Sau khi xác định làm rõ danh tính không đủ giấy tờ chứng minh là tu sĩ của GHPGVN, Cơ quan chức năng đã yêu cầu cam kết không tái phạm hành vi lợi dụng hình thức tu sĩ để khất thực trái phép, trục lợi cá nhân.

Hành vi khất thực trái phép của nữ giả sư tại đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Thời gian tới, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn lễ hội Quán Thế Âm năm 2023, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sinh hoạt tôn giáo trái quy định, các trường hợp lợi dụng tu sĩ khất thực trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước đó, ngày 18-8-2022, cơ quan chức năng cũng đã xử lý, yêu cầu không tái phạm đối với một trường hợp tương tự xảy ra trên địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Hiện nay, GHPGVN TP Đà Nẵng không cho phép tu sĩ tại địa phương tự ý đi khất thực trên địa bàn thành phố nên đối với hành vi trên là trái với tinh thần của GHPGVN TP và ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của GHPGVN TP. Người dân cần cảnh giác đối với các trường hợp trên và kịp thời phát hiện báo ngay chính quyền địa phương để ngăn chặn, xử lý.

