Sự coi trọng đặc biệt của Nga từ cuộc gặp của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Tổng thống Putin

Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và có các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga.

Chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt vì đây là chuyến công tác đầu tiên đến Nga của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau thành công của Đại hội 14 và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, chuyến công tác của Thủ tướng thành công rất tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Nga, đối tác Chiến lược toàn diện của Việt Nam, qua đó thể hiện sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với Nga và đối với quan hệ ASEAN - Nga.

Tổng thống Nga Putin và trưởng đoàn các nước ASEAN dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga có nhiều kết quả rất tích cực và toàn diện; khẳng định vị trí, sức sống và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ ASEAN - Nga trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp.

Sự tham dự trực tiếp của hầu hết lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Nga Putin cũng như những cam kết mạnh mẽ tại hội nghị cho thấy hai bên rất coi trọng mối quan hệ này, coi đây là một kênh hợp tác chủ chốt để thúc đẩy đối thoại và hợp tác, củng cố lòng tin chiến lược, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở hai khu vực.

Tuyên bố chung Kazan 2026 đã định hình khuôn khổ chiến lược và các nguyên tắc lớn cho hợp tác hai bên, trong khi Kế hoạch hành động ASEAN - Nga 2026-2030 cụ thể hóa các định hướng với các lĩnh vực ưu tiên, giải pháp và cơ chế triển khai.

Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tham dự phiên khai mạc Diễn đàn kinh doanh ASEAN - Nga. Ảnh: Nhật Bắc

Đáng chú ý, Tuyên bố chung về hợp tác năng lượng đã đưa năng lượng thành một trụ cột hợp tác mới, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách về an ninh năng lượng hiện nay, vừa phục vụ nhu cầu hợp tác dài hạn của hai bên.

Đây là lần đầu tiên các lãnh đạo ASEAN và Nga có phiên trao đổi riêng về hội nhập Á - Âu, cùng chia sẻ tầm nhìn về một không gian hợp tác rộng và dài hạn hơn.

Là thành viên chủ động, trách nhiệm của ASEAN và là Đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy hàng đầu của Nga ở khu vực, đoàn Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào các kết quả của hội nghị và để lại những dấu ấn nổi bật.

"Chúng ta chủ động và tích cực đóng góp nhiều hơn vào kiến tạo môi trường chiến lược ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Trong các phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc, khách quan của Việt Nam về tình hình khu vực, quốc tế và những vấn đề ASEAN và Nga cần cùng nhau xử lý", Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết.

Thông điệp của Thủ tướng về một Việt Nam luôn đề cao đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tuân thủ luật pháp quốc tế, và những nguyên tắc, giá trị cốt lõi này phải trở thành phương thức ứng xử chung giữa các quốc gia được lãnh đạo các nước đánh giá rất cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga. Ảnh: TTXVN

Việt Nam góp phần quan trọng vào việc tái định vị quan hệ ASEAN - Nga chiến lược hơn, tự cường hơn, thực chất hơn và bám sát hơn quan tâm của cả hai bên. Các đề xuất của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nga đóng góp hiệu quả hơn vào duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác để phục vụ phát triển ở hai khu vực cũng được các nước tham dự hội nghị hết sức ủng hộ.

Bộ trưởng chia sẻ: "Chúng ta tự hào đã góp phần chuyển hóa các tiềm năng hợp tác thành những lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp hai bên".

Căn cứ nhu cầu hợp tác, tiềm năng và thế mạnh của ASEAN và Nga, Thủ tướng đã đề xuất nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, trong đó có các hướng đi mới như thiết lập đối thoại doanh nghiệp ASEAN - EAEU và các nền tảng trực tuyến liên kết doanh nghiệp hai bên, phát triển hành lang vận tải đa phương thức liên khu vực và bản đồ số logistics, thuận lợi hóa thương mại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

6 định hướng lớn phát triển quan hệ Việt Nam - Nga

Dù đây là hội nghị đa phương nhưng Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành nhiều thời gian cho các hoạt động song phương, trao đổi với phía Nga về các phương hướng, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao.

Phía Nga cũng đã dành cho Thủ tướng cùng đoàn sự đón tiếp hết sức đặc biệt. Tổng thống Nga Putin đã dành thời gian dài để trao đổi với Thủ tướng Lê Minh Hưng, qua đó thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Nga đối với Việt Nam cũng như đối với ASEAN để từ đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Cuộc hội kiến hiệu quả với Tổng thống Putin là sự tiếp nối các hoạt động đối ngoại tích cực nhằm không ngừng nâng cao quan hệ chính trị để tạo xung lực thúc đẩy và nâng tầm toàn diện quan hệ Việt - Nga trong kỷ nguyên mới, là bước triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được.

6 định hướng lớn nhằm phát triển quan hệ Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới được hai bên khẳng định bao gồm: Lấy quan hệ tin cậy chính trị làm nền tảng; coi hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược; xác định hợp tác năng lượng, dầu khí và điện hạt nhân là đột phá chiến lược; tận dụng tối đa các tiềm năng để tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác hiệu quả về khai khoáng, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, kết nối các tuyến vận tải; củng cố hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Hai lãnh đạo đều thống nhất quan hệ Việt -Nga đang đi đúng hướng và có những kết quả nổi bật. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, đã có nhiều đoàn cấp Chính phủ Việt Nam thăm làm việc với Nga và dự kiến nửa cuối năm 2026 sẽ có nhiều đoàn lãnh đạo chủ chốt Nga thăm Việt Nam.

Hợp tác quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, triển khai mạnh mẽ. Hợp tác kinh tế giữa hai nước được thúc đẩy với kim ngạch thương mại duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực.

Hợp tác năng lượng là điểm sáng với việc ký Hiệp định về xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, dự án có ý nghĩa lịch sử, là biểu tượng mới trong quan hệ Việt - Nga, đặt nền móng cho sự phát triển ngành hạt nhân của Việt Nam.

Hai bên cũng đã đạt các thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga, đang đàm phán tích cực để nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thương mại dầu khí, LNG, xây dựng hạ tầng dự trữ năng lượng tại Việt Nam...

Chuyến công tác của Thủ tướng thể hiện vai trò đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc nâng cao vị thế, vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, đồng thời thúc đẩy quan hệ trao đổi cấp cao song phương. Ảnh: Nhật Bắc

Hai bên nhất trí triển khai tích cực và hiệu quả những cơ chế, thỏa thuận đã có trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, năng lượng - dầu khí, điện hạt nhân và các lĩnh vực khác.

Một điểm đáng chú ý, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, nhiều vướng mắc và điểm nghẽn trong quan hệ đã được giải quyết và khơi thông, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tiếp tục triển khai các dự án hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm.