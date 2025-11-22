Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"Soi" 162 mỹ phẩm nhà Mailisa và khuyến cáo từ cơ quan quản lý

Sự kiện: Thời sự
162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa đã được Bộ Y tế liệt kê và yêu cầu kiểm tra, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi sử dụng.

Ngày 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và Hoàng Kim Khánh (chồng bị can Mai) cùng 6 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Một sản phẩm mỹ phẩm được Mailisa quảng cáo có tới 39 thành phần. Ảnh chụp màn hình

Khuyến cáo thận trọng với mỹ phẩm Mailisa

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã công bố danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare (doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Mailisa), nhập khẩu và công bố.

Theo danh sách này, Cục Quản lý Dược cho biết qua thống kê, từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã cấp 162 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho MK Skincare, trong đó phần lớn là sản phẩm dòng Doctor Magic được quảng bá là sản phẩm có xuất xứ từ Hồng Kông (Trung Quốc). Hiện 81 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực.

Lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết qua phản ánh, một số sản phẩm có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, dễ gây hiểu lầm và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Chính vì thế những ngày qua Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu kiểm tra 162 sản phẩm thuộc ba nhãn hàng của Công ty MK Skincare đang lưu hành trên thị trường.

Trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm, cơ quan quản lý khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh thận trọng khi sử dụng sản phẩm.

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết mỹ phẩm hiện nay được quản lý theo phương thức công bố, tức là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Theo đó việc tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm được thực hiện theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư 06/2011/TT-BYT. Hồ sơ công bố bao gồm thông tin sản phẩm, nhà sản xuất, cơ sở nhập khẩu, thành phần, công dụng, giấy ủy quyền và giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi công bố và trong quá trình lưu thông sản phẩm mỹ phẩm.

Bà chủ Mailisa từng nói gì trước nghi vấn bán mỹ phẩm là hàng giả, kem trộn?

Cách đây ít ngày, trước thông tin nghi ngờ sản phẩm Doctor Magic là hàng giả, kem trộn, bà Phan Thị Mai đã đăng trên trang cá nhân với hơn 1,7 triệu lượt theo dõi, khẳng định toàn bộ sản phẩm của hãng đều được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế.

Ngày 11-11, bà Phan Thị Mai khẳng định trên trang cá nhân rằng sản phẩm Doctor Magic đạt chuẩn và đủ điều kiện lưu hành. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, bà Mai nhấn mạnh toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp, chứng nhận an toàn, đạt chuẩn và đủ điều kiện lưu hành.

Khi nhập khẩu bất kỳ lô sản phẩm nào, Ban lãnh đạo Mailisa luôn chủ động thực hiện kiểm nghiệm độc lập theo đúng quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế.

Mẫu sản phẩm được gửi đến các đơn vị kiểm nghiệm uy tín hàng đầu trong nước, đồng thời đối chiếu kết quả tại 2–3 đơn vị khác nhau để đảm bảo tính chính xác và minh bạch tuyệt đối.

"Nếu kết quả kiểm nghiệm không đạt, Mailisa ngay lập tức trả lại lô hàng cho đối tác nước ngoài theo đúng điều khoản hợp đồng, bảo vệ tuyệt đối quyền lợi và sức khỏe khách hàng, đồng thời giữ uy tín thương hiệu" - bà chủ Mailisa khẳng định trên Facebook.

Dưới đây là danh mục 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu và công bố

STT Nhãn hiệu Tên sản phẩm Số tiếp nhận phiếu công bố Ngày cấp số công bố
1 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC CLEAR POX CREAM 57554/18/CBMP-QLD 31/01/2018
2 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC BALANCE CREAM 57555/18/CBMP-QLD 31/01/2018
3 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC NOURISHING CREAM 57556/18/CBMP-QLD 31/01/2018
4 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC BEAUTY CREAM 57557/18/CBMP-QLD 31/01/2018
5 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC SNAIL LOTION 57564/18/CBMP-QLD 31/01/2018
6 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC AMINO ACID CLEANSER 57565/18/CBMP-QLD 31/01/2018
7 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC COLLAGEN EYE CREAM 57566/18/CBMP-QLD 31/01/2018
8 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC SMALL MAINTENANCE MASK 57567/18/CBMP-QLD 31/01/2018
9 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC MOISTURIZING MASK 57569/18/CBMP-QLD 31/01/2018
10 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC REPAIR MASK 57568/18/CBMP-QLD 31/01/2018
11 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC ANTI-NOURISHING CREAM 57574/18/CBMP-QLD 31/01/2018
12 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC DARK CIRCLES GEL 57668/18/CBMP-QLD 31/01/2018
13 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC LIGHT DARK CREAM 57670/18/CBMP-QLD 31/01/2018
14 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC CONSOLIDATION CREAM 57671/18/CBMP-QLD 31/01/2018
15 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC YING RUN CREAM 57672/18/CBMP-QLD 31/01/2018
16 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC SNOW CREAM 57674/18/CBMP-QLD 31/01/2018
17 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC PEPTIDE STOCK SOLUTION 57888/18/CBMP-QLD 02/02/2018
18 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC NET POX ESSENCE 57889/18/CBMP-QLD 02/02/2018
19 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC MUSCLE BASE REPAIR LOTION 57890/18/CBMP-QLD 02/02/2018
20 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC LIGHT DARK ESSENCE 57891/18/CBMP-QLD 02/02/2018
21 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC BEAUTY ESSENCE 57892/18/CBMP-QLD 02/02/2018
22 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC CONDITIONING SKIN WATER 57893/18/CBMP-QLD 02/02/2018
23 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC SKIN BRIGHTENING SETS 57894/18/CBMP-QLD 02/02/2018
24 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC MOISTURIZING ESSENCE 57896/18/CBMP-QLD 02/02/2018
25 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC HYALURONIC ACID SOLUTION 57895/18/CBMP-QLD 02/02/2018
26 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC LICORICE EXTRACT 57897/18/CBMP-QLD 02/02/2018
27 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC MICROCOLUMN ENERGY REPAIR COMBINATION 57899/18/CBMP-QLD 02/02/2018
28 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC REPAIR FACTOR POLYPEPTIDE ICE 57900/18/CBMP-QLD 02/02/2018
29 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC NANO BB CREAM 57914/18/CBMP-QLD 02/02/2018
30 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC BEAUTY CC CREAM 57915/18/CBMP-QLD 02/02/2018
31 DOCTOR MAGIC HYUN COLOR LIPSTICK 1 77043/18/CBMP-QLD 02/10/2018
32 DOCTOR MAGIC HYUN COLOR LIPSTICK 5 77044/18/CBMP-QLD 02/10/2018
33 DOCTOR MAGIC HYUN COLOR LIPSTICK 6 77046/18/CBMP-QLD 02/10/2018
34 DOCTOR MAGIC HYUN COLOR LIPSTICK 7 77045/18/CBMP-QLD 02/10/2018
35 DOCTOR MAGIC Hyaluronic acid repair spray 77047/18/CBMP-QLD 02/10/2018
36 DOCTOR MAGIC MINI CHARM LIPSTICK 77050/18/CBMP-QLD 02/10/2018
37 DOCTOR MAGIC HYUN COLOR LIPSTICK 4 77059/18/CBMP-QLD 02/10/2018
38 DOCTOR MAGIC HYUN COLOR LIPSTICK 2 77061/18/CBMP-QLD 02/10/2018
39 DOCTOR MAGIC HYUN COLOR LIPSTICK 3 77062/18/CBMP-QLD 02/10/2018
40 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC EYEBROW REPAIR GEL 106841/19/CBMP-QLD 05/09/2019
41 DOCTOR MAGIC DOCTOR MAGIC LIP REPAIR GEL 106845/19/CBMP-QLD 05/09/2019
42 MK MK EYELASH NUTRIENT SOLUTION 107834/19/CBMP-QLD 20/09/2019
43 DOCTOR MAGIC Hyaluronic acid repair spray 115966/19/CBMP-QLD 24/12/2019
44 DOCTOR MAGIC Licorice extract 115965/19/CBMP-QLD 24/12/2019
45 DOCTOR MAGIC Hyaluronic acid solution 115967/19/CBMP-QLD 24/12/2019
46 DOCTOR MAGIC Collagen Eye Cream 115969/19/CBMP-QLD 24/12/2019
47 DOCTOR MAGIC EYEBROW REPAIR GEL 115968/19/CBMP-QLD 24/12/2019
48 DOCTOR MAGIC Amino acid cleanser 115970/19/CBMP-QLD 24/12/2019
49 DOCTOR MAGIC Beauty Cream 115972/19/CBMP-QLD 24/12/2019
50 DOCTOR MAGIC Light Dark Cream 115974/19/CBMP-QLD 24/12/2019
51 DOCTOR MAGIC Consolidation cream 115988/19/CBMP-QLD 24/12/2019
52 DOCTOR MAGIC EYELASH NUTRIENT SOLUTION 115987/19/CBMP-QLD 24/12/2019
53 DOCTOR MAGIC Nourishing Cream 116031/19/CBMP-QLD 26/12/2019
54 DOCTOR MAGIC Ying Run cream 116034/19/CBMP-QLD 26/12/2019
55 DOCTOR MAGIC LIP REPAIR GEL 116036/19/CBMP-QLD 26/12/2019
56 DOCTOR MAGIC Light dark essence 116037/19/CBMP-QLD 26/12/2019
57 DOCTOR MAGIC Moisturizing Essence 116040/19/CBMP-QLD 26/12/2019
58 DOCTOR MAGIC Moisturizing mask 116046/19/CBMP-QLD 26/12/2019
59 DOCTOR MAGIC Net pox essence 116048/19/CBMP-QLD 26/12/2019
60 DOCTOR MAGIC Nano BB cream 116049/19/CBMP-QLD 26/12/2019
61 DOCTOR MAGIC Snow cream 116050/19/CBMP-QLD 26/12/2019
62 DOCTOR MAGIC Repair mask 116051/19/CBMP-QLD 26/12/2019
63 DOCTOR MAGIC SEXY LOVE 125353/20/CBMP-QLD 29/05/2020
64 DOCTOR MAGIC SEVEN-COLOR MASK 125354/20/CBMP-QLD 29/05/2020
65 DOCTOR MAGIC CLEAR SUNSCREEN SPRAY 125355/20/CBMP-QLD 29/05/2020
66 DOCTOR MAGIC DOUBLE MAKEUP REMOVER 125356/20/CBMP-QLD 29/05/2020
67 DOCTOR MAGIC EXFOLIATING LIP GEL 125357/20/CBMP-QLD 29/05/2020
68 DOCTOR MAGIC ENCHANT LOVE 125358/20/CBMP-QLD 29/05/2020
69 DOCTOR MAGIC IMPRESSIVE LOVE 125359/20/CBMP-QLD 29/05/2020
70 DOCTOR MAGIC BODY WHITENING COMBINATION 125360/20/CBMP-QLD 29/05/2020
71 DOCTOR MAGIC REPAIR FACTOR POLYPEPTIDE ICE 125361/20/CBMP-QLD 29/05/2020
72 DOCTOR MAGIC BEAUTY CC CREAM 125362/20/CBMP-QLD 29/05/2020
73 DOCTOR MAGIC CONDITIONING SKIN WATER 125366/20/CBMP-QLD 29/05/2020
74 DOCTOR MAGIC SNAIL LOTION 125367/20/CBMP-QLD 29/05/2020
75 DOCTOR MAGIC PEPTIDE STOCK SOLUTION 125368/20/CBMP-QLD 29/05/2020
76 DOCTOR MAGIC BEAUTY ESSENCE 125369/20/CBMP-QLD 29/05/2020
77 DOCTOR MAGIC CLEAR POX CREAM 125370/20/CBMP-QLD 29/05/2020
78 DOCTOR MAGIC 72-HOUR LOCK WATER REPAIR CREAM 125371/20/CBMP-QLD 29/05/2020
79 DOCTOR MAGIC AREOLA LIGHT RED CREAM 125372/20/CBMP-QLD 29/05/2020
80 DOCTOR MAGIC HAIR REMOVAL SPRAY 131781/20/CBMP-QLD 27/08/2020
81 DOCTOR MAGIC EXFOLIATING MOUSSE 131800/20/CBMP-QLD 27/08/2020
82 DOCTOR MAGIC WHITENING BODY EMULSION 137716/20/CBMP-QLD 18/11/2020
83 DOCTOR MAGIC CLOUD BUBBLE SHOWER GEL 143322/21/CBMP-QLD 09/02/2021
84 DOCTOR MAGIC YOUNG SKIN MASK 143323/21/CBMP-QLD 09/02/2021
85 DOCTOR MAGIC MELANIN SCAVENGER MASK 237903/24/CBMP-QLD 24/05/2024
86 DOCTOR MAGIC LIP REPAIR GEL 237905/24/CBMP-QLD 24/05/2024
87 DOCTOR MAGIC INSTANT FIRMING SERUM 237904/24/CBMP-QLD 24/05/2024
88 DOCTOR MAGIC EYEBROW REPAIR GEL 237907/24/CBMP-QLD 24/05/2024
89 DOCTOR MAGIC 72-HOUR LOCK WATER REPAIR CREAM 237991/24/CBMP-QLD 24/05/2024
90 DOCTOR MAGIC ANTI-PRINT ESSENCE CREAM 237992/24/CBMP-QLD 24/05/2024
91 DOCTOR MAGIC ANTI-WRINKLE FIRMING SERUM 237993/24/CBMP-QLD 24/05/2024
92 DOCTOR MAGIC REPAIR FACTOR POLYPEPTIDE ICE 237994/24/CBMP-QLD 24/05/2024
93 DOCTOR MAGIC NOURISHING CREAM 238323/24/CBMP-QLD 28/05/2024
94 DOCTOR MAGIC TEA TREE SEED ACNE REMOVING WATER 238324/24/CBMP-QLD 28/05/2024
95 DOCTOR MAGIC SMOOTHIE MAKEUP CREAM 238325/24/CBMP-QLD 28/05/2024
96 DOCTOR MAGIC GINSENG EXFOLIATING FOOT MASK 238326/24/CBMP-QLD 28/05/2024
97 DOCTOR MAGIC AMINO ACID CLEANSER 238368/24/CBMP-QLD 28/05/2024
98 DOCTOR MAGIC BEAUTY CC CREAM 238369/24/CBMP-QLD 28/05/2024
99 DOCTOR MAGIC BEAUTY CREAM 238370/24/CBMP-QLD 28/05/2024
100 DOCTOR MAGIC YING RUN CREAM 238371/24/CBMP-QLD 28/05/2024
101 DOCTOR MAGIC NANO BB CREAM 238373/24/CBMP-QLD 28/05/2024
102 DOCTOR MAGIC Light dark cream 238374/24/CBMP-QLD 28/05/2024
103 DOCTOR MAGIC YOUNG SKIN MASK 238376/24/CBMP-QLD 28/05/2024
104 DOCTOR MAGIC ROYAL LADY' S CREAM 238377/24/CBMP-QLD 28/05/2024
105 DOCTOR MAGIC WHITENING BODY EMULSION 238379/24/CBMP-QLD 28/05/2024
106 DOCTOR MAGIC SEVEN-COLOR MASK 238380/24/CBMP-QLD 28/05/2024
107 DOCTOR MAGIC DOUBLE MAKEUP REMOVER 238381/24/CBMP-QLD 28/05/2024
108 DOCTOR MAGIC CONDITIONING SKIN WATER 238382/24/CBMP-QLD 28/05/2024
109 DOCTOR MAGIC EXFOLIATING LIP GEL 238383/24/CBMP-QLD 28/05/2024
110 DOCTOR MAGIC SNOW CREAM 239810/24/CBMP-QLD 04/06/2024
111 DOCTOR MAGIC EXFOLIATING MOUSSE 239811/24/CBMP-QLD 04/06/2024
112 DOCTOR MAGIC CLOUD BUBBLE SHOWER GEL 239812/24/CBMP-QLD 04/06/2024
113 DOCTOR MAGIC MINT WHITENING HAND MASK 239814/24/CBMP-QLD 04/06/2024
114 DOCTOR MAGIC PEPPERMINT MOISTURIZING FOOT MASK 239817/24/CBMP-QLD 04/06/2024
115 DOCTOR MAGIC REFRESHING OIL-CONTROL FACE WASH 239813/24/CBMP-QLD 04/06/2024
116 DOCTOR MAGIC MOISTURIZING BARE FACE CREAM 239818/24/CBMP-QLD 04/06/2024
117 DOCTOR MAGIC MOISTURIZING PEACH BODY SCRUB CREAM 239819/24/CBMP-QLD 04/06/2024
118 DOCTOR MAGIC ANTIBACTERIAL GEL (TYPE I) 243070/24/CBMP-QLD 09/07/2024
119 DOCTOR MAGIC ANTIBACTERIAL LOTION 243072/24/CBMP-QLD 09/07/2024
120 DOCTOR MAGIC ANTI-ACNE CREAM 243074/24/CBMP-QLD 09/07/2024
121 DOCTOR MAGIC ANTI-ACNE SERUM 243075/24/CBMP-QLD 09/07/2024
122 DOCTOR MAGIC ACNE CLEANSING POWDER 243076/24/CBMP-QLD 09/07/2024
123 MAIKA BEAUTY ATTRACTIVE GIFT FOR HER 253072/24/CBMP-QLD 17/10/2024
124 DOCTOR MAGIC LIP BALM 253073/24/CBMP-QLD 17/10/2024
125 MAIKA BEAUTY MYSTERIOUS WOMAN 253079/24/CBMP-QLD 17/10/2024
126 DOCTOR MAGIC PROFESSTIONAL CONCEALER CREAM 253074/24/CBMP-QLD 17/10/2024
127 MAIKA BEAUTY LOVELY GIRL 253080/24/CBMP-QLD 17/10/2024
128 MAIKA BEAUTY SIGNATURE SCENT FOR HIM 253081/24/CBMP-QLD 17/10/2024
129 MAIKA BEAUTY DREAMING IN THE SKY 253082/24/CBMP-QLD 17/10/2024
130 MAIKA BEAUTY FLY TO THE HEAVEN 253083/24/CBMP-QLD 17/10/2024
131 DOCTOR MAGIC SKIN SOFTENING CLEANSER 253086/24/CBMP-QLD 17/10/2024
132 MAIKA BEAUTY FIRST LOVE 253084/24/CBMP-QLD 17/10/2024
133 MAIKA BEAUTY GENTLEMENT FOR MEN 253085/24/CBMP-QLD 17/10/2024
134 DOCTOR MAGIC EYEBROW INCREASE LIQUID 253087/24/CBMP-QLD 17/10/2024
135 DOCTOR MAGIC PLAN EXTRACT DELUXE LIGHTWEIGHT HAIR LOTION 253090/24/CBMP-QLD 17/10/2024
136 DOCTOR MAGIC EYELASH NUTRIENT SOLUTION 253088/24/CBMP-QLD 17/10/2024
137 DOCTOR MAGIC ASTAXANTHIN TRANSMITTING ACID SECONDARY THROWING ESSENCE 253089/24/CBMP-QLD 17/10/2024
138 DOCTOR MAGIC TEA SEED AMINO ACID ANTI-DANDRUFF REFRESHING SHAMPOO 253091/24/CBMP-QLD 17/10/2024
139 DOCTOR MAGIC PLANT ANTI-DANDRUFF SHAMPOO 253092/24/CBMP-QLD 17/10/2024
140 DOCTOR MAGIC TEA SEED AMINO ACID ESSENCE CREAM 253094/24/CBMP-QLD 17/10/2024
141 DOCTOR MAGIC POLYGONUM MULTIFLORUM ANTI-DESICCATING HAIR SOLUTION 253093/24/CBMP-QLD 17/10/2024
142 DOCTOR MAGIC COLLAGEN MOISTURIZING EYE CREAM 253100/24/CBMP-QLD 17/10/2024
143 DOCTOR MAGIC TEA SEED AMINO ACID LIGHT AND SMOOTH SHAMPOO 253102/24/CBMP-QLD 17/10/2024
144 DOCTOR MAGIC YING RUN CREAM 283618/25/CBMP-QLD 06/08/2025
145 DOCTOR MAGIC LICORICE EXTRACT 283619/25/CBMP-QLD 06/08/2025
146 DOCTOR MAGIC PEPTIDE STOCK SOLUTION 283620/25/CBMP-QLD 06/08/2025
147 DOCTOR MAGIC 72-HOUR LOCK WATER REPAIR CREAM 283621/25/CBMP-QLD 06/08/2025
148 DOCTOR MAGIC DOUBLE MAKEUP REMOVER 283622/25/CBMP-QLD 06/08/2025
149 DOCTOR MAGIC ANTI-PRINT ESSENCE CREAM 283628/25/CBMP-QLD 06/08/2025
150 DOCTOR MAGIC ANTI-ACNE SERUM 283629/25/CBMP-QLD 06/08/2025
151 DOCTOR MAGIC ROYAL LADY'S CREAM 283630/25/CBMP-QLD 06/08/2025
152 DOCTOR MAGIC AMINO ACID CLEANSER 283631/25/CBMP-QLD 06/08/2025
153 DOCTOR MAGIC NANO BB CREAM 283632/25/CBMP-QLD 06/08/2025
154 DOCTOR MAGIC ANTI-ACNE CREAM 283633/25/CBMP-QLD 06/08/2025
155 DOCTOR MAGIC CONSOLIDATION CREAM 283634/25/CBMP-QLD 06/08/2025
156 DOCTOR MAGIC SNOW CREAM 283635/25/CBMP-QLD 06/08/2025
157 DOCTOR MAGIC NOURISHING CREAM 283636/25/CBMP-QLD 06/08/2025
158 DOCTOR MAGIC BEAUTY CREAM 283637/25/CBMP-QLD 06/08/2025
159 DOCTOR MAGIC REFRESHING OIL-CONTROL FACE WASH 283738/25/CBMP-QLD 07/08/2025
160 DOCTOR MAGIC RED BLOOD SILK REPAIR SOLUTION 283739/25/CBMP-QLD 07/08/2025
160 DOCTOR MAGIC 15 MINUTES SOOTHING SMOOTHIE ICE SAND CREAM 283740/25/CBMP-QLD 07/08/2025
162 DOCTOR MAGIC LIGHT DARK CREAM 283737/25/CBMP-QLD 07/08/2025
Phan Thị Mai (tức Mailisa) cùng chồng là Hoàng Kim Khánh mua mỹ phẩm giá rẻ từ Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam bán, thu lời hàng ngàn tỉ đồng

21/11/2025 21:41 PM (GMT+7)
