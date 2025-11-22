"Soi" 162 mỹ phẩm nhà Mailisa và khuyến cáo từ cơ quan quản lý
162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa đã được Bộ Y tế liệt kê và yêu cầu kiểm tra, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi sử dụng.
Ngày 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và Hoàng Kim Khánh (chồng bị can Mai) cùng 6 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".
Một sản phẩm mỹ phẩm được Mailisa quảng cáo có tới 39 thành phần. Ảnh chụp màn hình
Khuyến cáo thận trọng với mỹ phẩm Mailisa
Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã công bố danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare (doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Mailisa), nhập khẩu và công bố.
Theo danh sách này, Cục Quản lý Dược cho biết qua thống kê, từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã cấp 162 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho MK Skincare, trong đó phần lớn là sản phẩm dòng Doctor Magic được quảng bá là sản phẩm có xuất xứ từ Hồng Kông (Trung Quốc). Hiện 81 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực.
Lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết qua phản ánh, một số sản phẩm có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, dễ gây hiểu lầm và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Chính vì thế những ngày qua Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu kiểm tra 162 sản phẩm thuộc ba nhãn hàng của Công ty MK Skincare đang lưu hành trên thị trường.
Trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm, cơ quan quản lý khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh thận trọng khi sử dụng sản phẩm.
Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết mỹ phẩm hiện nay được quản lý theo phương thức công bố, tức là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
Theo đó việc tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm được thực hiện theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư 06/2011/TT-BYT. Hồ sơ công bố bao gồm thông tin sản phẩm, nhà sản xuất, cơ sở nhập khẩu, thành phần, công dụng, giấy ủy quyền và giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).
Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi công bố và trong quá trình lưu thông sản phẩm mỹ phẩm.
Bà chủ Mailisa từng nói gì trước nghi vấn bán mỹ phẩm là hàng giả, kem trộn?
Cách đây ít ngày, trước thông tin nghi ngờ sản phẩm Doctor Magic là hàng giả, kem trộn, bà Phan Thị Mai đã đăng trên trang cá nhân với hơn 1,7 triệu lượt theo dõi, khẳng định toàn bộ sản phẩm của hãng đều được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế.
Ngày 11-11, bà Phan Thị Mai khẳng định trên trang cá nhân rằng sản phẩm Doctor Magic đạt chuẩn và đủ điều kiện lưu hành. Ảnh chụp màn hình
Đặc biệt, bà Mai nhấn mạnh toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp, chứng nhận an toàn, đạt chuẩn và đủ điều kiện lưu hành.
Khi nhập khẩu bất kỳ lô sản phẩm nào, Ban lãnh đạo Mailisa luôn chủ động thực hiện kiểm nghiệm độc lập theo đúng quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế.
Mẫu sản phẩm được gửi đến các đơn vị kiểm nghiệm uy tín hàng đầu trong nước, đồng thời đối chiếu kết quả tại 2–3 đơn vị khác nhau để đảm bảo tính chính xác và minh bạch tuyệt đối.
"Nếu kết quả kiểm nghiệm không đạt, Mailisa ngay lập tức trả lại lô hàng cho đối tác nước ngoài theo đúng điều khoản hợp đồng, bảo vệ tuyệt đối quyền lợi và sức khỏe khách hàng, đồng thời giữ uy tín thương hiệu" - bà chủ Mailisa khẳng định trên Facebook.
Dưới đây là danh mục 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu và công bố
|STT
|Nhãn hiệu
|Tên sản phẩm
|Số tiếp nhận phiếu công bố
|Ngày cấp số công bố
|1
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC CLEAR POX CREAM
|57554/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|2
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC BALANCE CREAM
|57555/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|3
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC NOURISHING CREAM
|57556/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|4
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC BEAUTY CREAM
|57557/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|5
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC SNAIL LOTION
|57564/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|6
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC AMINO ACID CLEANSER
|57565/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|7
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC COLLAGEN EYE CREAM
|57566/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|8
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC SMALL MAINTENANCE MASK
|57567/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|9
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC MOISTURIZING MASK
|57569/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|10
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC REPAIR MASK
|57568/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|11
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC ANTI-NOURISHING CREAM
|57574/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|12
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC DARK CIRCLES GEL
|57668/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|13
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC LIGHT DARK CREAM
|57670/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|14
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC CONSOLIDATION CREAM
|57671/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|15
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC YING RUN CREAM
|57672/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|16
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC SNOW CREAM
|57674/18/CBMP-QLD
|31/01/2018
|17
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC PEPTIDE STOCK SOLUTION
|57888/18/CBMP-QLD
|02/02/2018
|18
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC NET POX ESSENCE
|57889/18/CBMP-QLD
|02/02/2018
|19
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC MUSCLE BASE REPAIR LOTION
|57890/18/CBMP-QLD
|02/02/2018
|20
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC LIGHT DARK ESSENCE
|57891/18/CBMP-QLD
|02/02/2018
|21
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC BEAUTY ESSENCE
|57892/18/CBMP-QLD
|02/02/2018
|22
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC CONDITIONING SKIN WATER
|57893/18/CBMP-QLD
|02/02/2018
|23
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC SKIN BRIGHTENING SETS
|57894/18/CBMP-QLD
|02/02/2018
|24
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC MOISTURIZING ESSENCE
|57896/18/CBMP-QLD
|02/02/2018
|25
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC HYALURONIC ACID SOLUTION
|57895/18/CBMP-QLD
|02/02/2018
|26
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC LICORICE EXTRACT
|57897/18/CBMP-QLD
|02/02/2018
|27
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC MICROCOLUMN ENERGY REPAIR COMBINATION
|57899/18/CBMP-QLD
|02/02/2018
|28
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC REPAIR FACTOR POLYPEPTIDE ICE
|57900/18/CBMP-QLD
|02/02/2018
|29
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC NANO BB CREAM
|57914/18/CBMP-QLD
|02/02/2018
|30
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC BEAUTY CC CREAM
|57915/18/CBMP-QLD
|02/02/2018
|31
|DOCTOR MAGIC
|HYUN COLOR LIPSTICK 1
|77043/18/CBMP-QLD
|02/10/2018
|32
|DOCTOR MAGIC
|HYUN COLOR LIPSTICK 5
|77044/18/CBMP-QLD
|02/10/2018
|33
|DOCTOR MAGIC
|HYUN COLOR LIPSTICK 6
|77046/18/CBMP-QLD
|02/10/2018
|34
|DOCTOR MAGIC
|HYUN COLOR LIPSTICK 7
|77045/18/CBMP-QLD
|02/10/2018
|35
|DOCTOR MAGIC
|Hyaluronic acid repair spray
|77047/18/CBMP-QLD
|02/10/2018
|36
|DOCTOR MAGIC
|MINI CHARM LIPSTICK
|77050/18/CBMP-QLD
|02/10/2018
|37
|DOCTOR MAGIC
|HYUN COLOR LIPSTICK 4
|77059/18/CBMP-QLD
|02/10/2018
|38
|DOCTOR MAGIC
|HYUN COLOR LIPSTICK 2
|77061/18/CBMP-QLD
|02/10/2018
|39
|DOCTOR MAGIC
|HYUN COLOR LIPSTICK 3
|77062/18/CBMP-QLD
|02/10/2018
|40
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC EYEBROW REPAIR GEL
|106841/19/CBMP-QLD
|05/09/2019
|41
|DOCTOR MAGIC
|DOCTOR MAGIC LIP REPAIR GEL
|106845/19/CBMP-QLD
|05/09/2019
|42
|MK
|MK EYELASH NUTRIENT SOLUTION
|107834/19/CBMP-QLD
|20/09/2019
|43
|DOCTOR MAGIC
|Hyaluronic acid repair spray
|115966/19/CBMP-QLD
|24/12/2019
|44
|DOCTOR MAGIC
|Licorice extract
|115965/19/CBMP-QLD
|24/12/2019
|45
|DOCTOR MAGIC
|Hyaluronic acid solution
|115967/19/CBMP-QLD
|24/12/2019
|46
|DOCTOR MAGIC
|Collagen Eye Cream
|115969/19/CBMP-QLD
|24/12/2019
|47
|DOCTOR MAGIC
|EYEBROW REPAIR GEL
|115968/19/CBMP-QLD
|24/12/2019
|48
|DOCTOR MAGIC
|Amino acid cleanser
|115970/19/CBMP-QLD
|24/12/2019
|49
|DOCTOR MAGIC
|Beauty Cream
|115972/19/CBMP-QLD
|24/12/2019
|50
|DOCTOR MAGIC
|Light Dark Cream
|115974/19/CBMP-QLD
|24/12/2019
|51
|DOCTOR MAGIC
|Consolidation cream
|115988/19/CBMP-QLD
|24/12/2019
|52
|DOCTOR MAGIC
|EYELASH NUTRIENT SOLUTION
|115987/19/CBMP-QLD
|24/12/2019
|53
|DOCTOR MAGIC
|Nourishing Cream
|116031/19/CBMP-QLD
|26/12/2019
|54
|DOCTOR MAGIC
|Ying Run cream
|116034/19/CBMP-QLD
|26/12/2019
|55
|DOCTOR MAGIC
|LIP REPAIR GEL
|116036/19/CBMP-QLD
|26/12/2019
|56
|DOCTOR MAGIC
|Light dark essence
|116037/19/CBMP-QLD
|26/12/2019
|57
|DOCTOR MAGIC
|Moisturizing Essence
|116040/19/CBMP-QLD
|26/12/2019
|58
|DOCTOR MAGIC
|Moisturizing mask
|116046/19/CBMP-QLD
|26/12/2019
|59
|DOCTOR MAGIC
|Net pox essence
|116048/19/CBMP-QLD
|26/12/2019
|60
|DOCTOR MAGIC
|Nano BB cream
|116049/19/CBMP-QLD
|26/12/2019
|61
|DOCTOR MAGIC
|Snow cream
|116050/19/CBMP-QLD
|26/12/2019
|62
|DOCTOR MAGIC
|Repair mask
|116051/19/CBMP-QLD
|26/12/2019
|63
|DOCTOR MAGIC
|SEXY LOVE
|125353/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|64
|DOCTOR MAGIC
|SEVEN-COLOR MASK
|125354/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|65
|DOCTOR MAGIC
|CLEAR SUNSCREEN SPRAY
|125355/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|66
|DOCTOR MAGIC
|DOUBLE MAKEUP REMOVER
|125356/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|67
|DOCTOR MAGIC
|EXFOLIATING LIP GEL
|125357/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|68
|DOCTOR MAGIC
|ENCHANT LOVE
|125358/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|69
|DOCTOR MAGIC
|IMPRESSIVE LOVE
|125359/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|70
|DOCTOR MAGIC
|BODY WHITENING COMBINATION
|125360/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|71
|DOCTOR MAGIC
|REPAIR FACTOR POLYPEPTIDE ICE
|125361/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|72
|DOCTOR MAGIC
|BEAUTY CC CREAM
|125362/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|73
|DOCTOR MAGIC
|CONDITIONING SKIN WATER
|125366/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|74
|DOCTOR MAGIC
|SNAIL LOTION
|125367/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|75
|DOCTOR MAGIC
|PEPTIDE STOCK SOLUTION
|125368/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|76
|DOCTOR MAGIC
|BEAUTY ESSENCE
|125369/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|77
|DOCTOR MAGIC
|CLEAR POX CREAM
|125370/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|78
|DOCTOR MAGIC
|72-HOUR LOCK WATER REPAIR CREAM
|125371/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|79
|DOCTOR MAGIC
|AREOLA LIGHT RED CREAM
|125372/20/CBMP-QLD
|29/05/2020
|80
|DOCTOR MAGIC
|HAIR REMOVAL SPRAY
|131781/20/CBMP-QLD
|27/08/2020
|81
|DOCTOR MAGIC
|EXFOLIATING MOUSSE
|131800/20/CBMP-QLD
|27/08/2020
|82
|DOCTOR MAGIC
|WHITENING BODY EMULSION
|137716/20/CBMP-QLD
|18/11/2020
|83
|DOCTOR MAGIC
|CLOUD BUBBLE SHOWER GEL
|143322/21/CBMP-QLD
|09/02/2021
|84
|DOCTOR MAGIC
|YOUNG SKIN MASK
|143323/21/CBMP-QLD
|09/02/2021
|85
|DOCTOR MAGIC
|MELANIN SCAVENGER MASK
|237903/24/CBMP-QLD
|24/05/2024
|86
|DOCTOR MAGIC
|LIP REPAIR GEL
|237905/24/CBMP-QLD
|24/05/2024
|87
|DOCTOR MAGIC
|INSTANT FIRMING SERUM
|237904/24/CBMP-QLD
|24/05/2024
|88
|DOCTOR MAGIC
|EYEBROW REPAIR GEL
|237907/24/CBMP-QLD
|24/05/2024
|89
|DOCTOR MAGIC
|72-HOUR LOCK WATER REPAIR CREAM
|237991/24/CBMP-QLD
|24/05/2024
|90
|DOCTOR MAGIC
|ANTI-PRINT ESSENCE CREAM
|237992/24/CBMP-QLD
|24/05/2024
|91
|DOCTOR MAGIC
|ANTI-WRINKLE FIRMING SERUM
|237993/24/CBMP-QLD
|24/05/2024
|92
|DOCTOR MAGIC
|REPAIR FACTOR POLYPEPTIDE ICE
|237994/24/CBMP-QLD
|24/05/2024
|93
|DOCTOR MAGIC
|NOURISHING CREAM
|238323/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|94
|DOCTOR MAGIC
|TEA TREE SEED ACNE REMOVING WATER
|238324/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|95
|DOCTOR MAGIC
|SMOOTHIE MAKEUP CREAM
|238325/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|96
|DOCTOR MAGIC
|GINSENG EXFOLIATING FOOT MASK
|238326/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|97
|DOCTOR MAGIC
|AMINO ACID CLEANSER
|238368/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|98
|DOCTOR MAGIC
|BEAUTY CC CREAM
|238369/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|99
|DOCTOR MAGIC
|BEAUTY CREAM
|238370/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|100
|DOCTOR MAGIC
|YING RUN CREAM
|238371/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|101
|DOCTOR MAGIC
|NANO BB CREAM
|238373/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|102
|DOCTOR MAGIC
|Light dark cream
|238374/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|103
|DOCTOR MAGIC
|YOUNG SKIN MASK
|238376/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|104
|DOCTOR MAGIC
|ROYAL LADY' S CREAM
|238377/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|105
|DOCTOR MAGIC
|WHITENING BODY EMULSION
|238379/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|106
|DOCTOR MAGIC
|SEVEN-COLOR MASK
|238380/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|107
|DOCTOR MAGIC
|DOUBLE MAKEUP REMOVER
|238381/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|108
|DOCTOR MAGIC
|CONDITIONING SKIN WATER
|238382/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|109
|DOCTOR MAGIC
|EXFOLIATING LIP GEL
|238383/24/CBMP-QLD
|28/05/2024
|110
|DOCTOR MAGIC
|SNOW CREAM
|239810/24/CBMP-QLD
|04/06/2024
|111
|DOCTOR MAGIC
|EXFOLIATING MOUSSE
|239811/24/CBMP-QLD
|04/06/2024
|112
|DOCTOR MAGIC
|CLOUD BUBBLE SHOWER GEL
|239812/24/CBMP-QLD
|04/06/2024
|113
|DOCTOR MAGIC
|MINT WHITENING HAND MASK
|239814/24/CBMP-QLD
|04/06/2024
|114
|DOCTOR MAGIC
|PEPPERMINT MOISTURIZING FOOT MASK
|239817/24/CBMP-QLD
|04/06/2024
|115
|DOCTOR MAGIC
|REFRESHING OIL-CONTROL FACE WASH
|239813/24/CBMP-QLD
|04/06/2024
|116
|DOCTOR MAGIC
|MOISTURIZING BARE FACE CREAM
|239818/24/CBMP-QLD
|04/06/2024
|117
|DOCTOR MAGIC
|MOISTURIZING PEACH BODY SCRUB CREAM
|239819/24/CBMP-QLD
|04/06/2024
|118
|DOCTOR MAGIC
|ANTIBACTERIAL GEL (TYPE I)
|243070/24/CBMP-QLD
|09/07/2024
|119
|DOCTOR MAGIC
|ANTIBACTERIAL LOTION
|243072/24/CBMP-QLD
|09/07/2024
|120
|DOCTOR MAGIC
|ANTI-ACNE CREAM
|243074/24/CBMP-QLD
|09/07/2024
|121
|DOCTOR MAGIC
|ANTI-ACNE SERUM
|243075/24/CBMP-QLD
|09/07/2024
|122
|DOCTOR MAGIC
|ACNE CLEANSING POWDER
|243076/24/CBMP-QLD
|09/07/2024
|123
|MAIKA BEAUTY
|ATTRACTIVE GIFT FOR HER
|253072/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|124
|DOCTOR MAGIC
|LIP BALM
|253073/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|125
|MAIKA BEAUTY
|MYSTERIOUS WOMAN
|253079/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|126
|DOCTOR MAGIC
|PROFESSTIONAL CONCEALER CREAM
|253074/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|127
|MAIKA BEAUTY
|LOVELY GIRL
|253080/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|128
|MAIKA BEAUTY
|SIGNATURE SCENT FOR HIM
|253081/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|129
|MAIKA BEAUTY
|DREAMING IN THE SKY
|253082/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|130
|MAIKA BEAUTY
|FLY TO THE HEAVEN
|253083/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|131
|DOCTOR MAGIC
|SKIN SOFTENING CLEANSER
|253086/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|132
|MAIKA BEAUTY
|FIRST LOVE
|253084/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|133
|MAIKA BEAUTY
|GENTLEMENT FOR MEN
|253085/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|134
|DOCTOR MAGIC
|EYEBROW INCREASE LIQUID
|253087/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|135
|DOCTOR MAGIC
|PLAN EXTRACT DELUXE LIGHTWEIGHT HAIR LOTION
|253090/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|136
|DOCTOR MAGIC
|EYELASH NUTRIENT SOLUTION
|253088/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|137
|DOCTOR MAGIC
|ASTAXANTHIN TRANSMITTING ACID SECONDARY THROWING ESSENCE
|253089/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|138
|DOCTOR MAGIC
|TEA SEED AMINO ACID ANTI-DANDRUFF REFRESHING SHAMPOO
|253091/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|139
|DOCTOR MAGIC
|PLANT ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
|253092/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|140
|DOCTOR MAGIC
|TEA SEED AMINO ACID ESSENCE CREAM
|253094/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|141
|DOCTOR MAGIC
|POLYGONUM MULTIFLORUM ANTI-DESICCATING HAIR SOLUTION
|253093/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|142
|DOCTOR MAGIC
|COLLAGEN MOISTURIZING EYE CREAM
|253100/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|143
|DOCTOR MAGIC
|TEA SEED AMINO ACID LIGHT AND SMOOTH SHAMPOO
|253102/24/CBMP-QLD
|17/10/2024
|144
|DOCTOR MAGIC
|YING RUN CREAM
|283618/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|145
|DOCTOR MAGIC
|LICORICE EXTRACT
|283619/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|146
|DOCTOR MAGIC
|PEPTIDE STOCK SOLUTION
|283620/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|147
|DOCTOR MAGIC
|72-HOUR LOCK WATER REPAIR CREAM
|283621/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|148
|DOCTOR MAGIC
|DOUBLE MAKEUP REMOVER
|283622/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|149
|DOCTOR MAGIC
|ANTI-PRINT ESSENCE CREAM
|283628/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|150
|DOCTOR MAGIC
|ANTI-ACNE SERUM
|283629/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|151
|DOCTOR MAGIC
|ROYAL LADY'S CREAM
|283630/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|152
|DOCTOR MAGIC
|AMINO ACID CLEANSER
|283631/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|153
|DOCTOR MAGIC
|NANO BB CREAM
|283632/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|154
|DOCTOR MAGIC
|ANTI-ACNE CREAM
|283633/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|155
|DOCTOR MAGIC
|CONSOLIDATION CREAM
|283634/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|156
|DOCTOR MAGIC
|SNOW CREAM
|283635/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|157
|DOCTOR MAGIC
|NOURISHING CREAM
|283636/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|158
|DOCTOR MAGIC
|BEAUTY CREAM
|283637/25/CBMP-QLD
|06/08/2025
|159
|DOCTOR MAGIC
|REFRESHING OIL-CONTROL FACE WASH
|283738/25/CBMP-QLD
|07/08/2025
|160
|DOCTOR MAGIC
|RED BLOOD SILK REPAIR SOLUTION
|283739/25/CBMP-QLD
|07/08/2025
|160
|DOCTOR MAGIC
|15 MINUTES SOOTHING SMOOTHIE ICE SAND CREAM
|283740/25/CBMP-QLD
|07/08/2025
|162
|DOCTOR MAGIC
|LIGHT DARK CREAM
|283737/25/CBMP-QLD
|07/08/2025
Phan Thị Mai (tức Mailisa) cùng chồng là Hoàng Kim Khánh mua mỹ phẩm giá rẻ từ Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam bán, thu lời hàng ngàn tỉ đồng
