Sở Y tế TP.HCM thông tin vụ bác sĩ trưởng khoa say xỉn lái ô tô gây tai nạn

Trước đó, bác sĩ Th. lái ô tô lưu thông trên đường Cao Thắng, hướng Điện Biên Phủ đi Hoàng Dư Khương. Vừa đi khỏi giao lộ 3 Tháng 2, phường 12 (quận 10), phương tiện này va chạm với một xe máy do cô gái cầm lái. Ô tô kéo theo xe máy chạy rồi tông vào dải phân cách ngăn giữa hai làn đường Cao Thắng. Vụ tai nạn may mắn không có thương vong về người. Tại hiện trường, xe máy bị kẹt dưới gầm ô tô. Hai phương tiện hư hỏng nặng. Bác sĩ Th. bước ra khỏi xe với biểu hiện không tỉnh táo và được người dân giữ lại để chờ công an đến làm việc.