Cô gái tố bác sĩ nha khoa hành hung, đập phá tài sản ở TP HCM

Ngày 7-9, cơ quan chức năng phường Hạnh Thông (TP HCM) đang xác minh clip cô gái tố chủ phòng khám nha khoa hành hung, đập phá tài sản.

Hình ảnh ghi lại.

Chiều cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip cho thấy cô gái đang ngồi ở phòng khám nha khoa thì người phụ nữ mặc áo blouse trắng ra nói chuyện. Họ lời qua tiếng lại, cô gái lấy điện thoại ghi hình thì người mặc áo blouse trắng đẩy ngã, giật điện thoại đập xuống đất.

Một số người sau đó xuất hiện can ngăn, cô gái rời khỏi phòng khám.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào ngày 3-9, tại một cơ sở nha khoa trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ).

Bước đầu xác định nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc làm răng giữa phòng răng và cô gái.