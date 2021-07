Sở Y tế Bình Thuận thông tin vụ 500 người “bỏ trốn” khỏi BV Đa khoa tỉnh

Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 00:30 AM (GMT+7)

Có một số người bức xúc tiếp tục leo rào, mặc dù có công an và bảo vệ nhưng không cản trở được, họ vẫn tiếp tục leo rào ra ngoài. Do thấy rất nguy hiểm nên Bệnh viện đã tiếp tục mở cổng cho những người này ra ngoài.

Tối 2-7, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã ký Thông báo về việc cung cấp thông tin ra viện của bệnh nhân và thân nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận vào chiều ngày 1-7.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Theo đó, qua thông tin của các cơ quan báo chí, vào chiều ngày 01-7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có vụ việc: “Hàng trăm người chui lỗ, vượt rào trốn khỏi bệnh viện”; “500 người “bỏ trốn” khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, bác sỹ khóc”; “500 người chui lỗ, vượt rào trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh”.

Sở Y tế đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo và trên cơ sở báo cáo của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế cung cấp thông tin như sau:

Chiều 1-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận dự kiến cho ra viện khoảng 309 bệnh nhân và 229 thân nhân. Đến khoảng 16 giờ 20 phút, trong lúc chờ ra viện, có một số bệnh nhân bức xúc muốn ra về từ những ngày trước nên đã không đồng ý theo lời động viên giải thích của các y, bác sĩ, mà có một số người chui rào và leo rào. Do thấy nguy hiểm nên Bệnh viện đã mở cổng cho những người này ra ngoài.

Khoảng 16 giờ 40 phút, khi nhận được tin tình trạng ra viện không trật tự, Giám đốc Bệnh viện đã trực tiếp kiểm tra, đồng thời nhận được sự chỉ đạo dừng việc cho ra viện nên Giám đốc bệnh viện giải thích và động viên bà con trở lại khoa, phòng để Bệnh viện sắp xếp việc ra viện cho trật tự và an toàn. Sau đó, có một số người trở lại phòng, nhưng cũng có một số người bức xúc tiếp tục leo rào, mặc dù có công an và bảo vệ nhưng không cản trở được, họ vẫn tiếp tục leo rào ra ngoài. Do thấy rất nguy hiểm nên Bệnh viện đã tiếp tục mở cổng cho những người này ra ngoài. Đa số người bệnh và thân nhân được bệnh viện mở cổng cho ra, chỉ có 1 đến 2 trường hợp tự ý ra ngoài.

Trước khi ra viện, sáng 30-6, Bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu toàn bộ nhân viên, người bệnh, người nuôi bệnh để xét nghiệm và tất cả kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT–PCR.

Tất cả những người này đều có kết quả âm tính 2-3 lần liên tục và hoàn toàn không tiếp xúc với F0, F1, do đó đủ điều kiện để ra viện.

Để việc tiếp nhận, quản lý các bệnh nhân và thân nhân tại nhà theo quy định (đủ 14 ngày) cho bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bệnh viện đã lập danh sách kèm theo địa chỉ và số điện thoại cụ thể gửi cho các địa phương và hiện nay các địa phương đã ra quyết định cách ly tại nhà đối với các trường hợp này.

