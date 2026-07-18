Khối đá nặng cả trăm tấn lăn xuống Quốc lộ

Tại hiện trường, PV ghi nhận một tảng đá lớn, cao khoảng 3-4 m, dài khoảng 5-6 m (to như một ngôi nhà cấp 4), ước nặng khoảng 150 tấn vừa lăn từ trên núi xuống, vượt qua mặt đường, dừng sát khu dân cư.

Sự việc xảy ra trên QL4A đoạn qua xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Vị trí đá rơi còn để lại vệt trượt dài (mũi tên), cây cối gãy đổ.

Một phần công trình nhà dân bị hư hỏng khi khối đá lăn qua.

Hiện trường cho thấy mức độ sự việc xảy ra rất nguy hiểm, trong đó nền mặt đường đã bị đè lèn rách, lún một đoạn, cơ quan chức năng phải căng dây cảnh báo.

Biển cảnh báo Đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông đặt ngay trước khu vực xảy ra sự cố, phản ánh mức độ rủi ro trên tuyến QL4A.

Khu vực xảy ra sự cố là tuyến quốc lộ chính đi lại giữa tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, hàng ngày có rất nhiều xe lưu thông.

Khối đá ban đầu lăn và nằm sát đường xe chạy, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tại Cao Bằng trước mắt dùng máy cẩu và máy khoan cắt, cắt đi các phân mỏm đá nhô ra đường.