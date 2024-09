Sở GTVT Phú Thọ: Cầu Phong Châu đã sửa 3 lần, gần nhất năm 2023

Sở GTVT tỉnh Phú Thọ vừa có báo cáo nhanh các cơ quan chức năng về vụ sập cầu Phong Châu.

Theo đó, cầu Phong Châu gồm 8 nhịp, được xây dựng bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với quy mô vĩnh cửu, được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 1995.

Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa thay bốn dầm nhịp; Dán sợi thủy tinh và sợi carbon gia cường dầm và các nhịp 1,2,3,4; Thay thế bu lông cường độ cao bị đứt gãy, han gỉ, tẩy gỉ bằng phun cát sau đó quét sơn chống gỉ cho phần hạ bộ của hệ dàn thép…

Theo kết quả kiểm định sau khi sửa chữa, cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng.

Năm 2019, cầu Phong Châu tiếp tục được sửa chữa với các hạng mục như xử lý xói lở trụ T7, tăng cường 8 cọc khoan nhồi bê tông cốt thép C30, mở rộng bệ trụ bằng bê tông cốt thép C30…

Một thanh niên đi xe máy may mắn không bị rơi xuống sông khi cầu sập. Ảnh CTV

Năm 2023, cầu Phong Châu tiếp tục được sửa chữa nhỏ với các hạng mục như thay thế khe co giãn trên trụ T5, T6, T8 bằng khe co giãn răng lược và sửa chữa phần bê tông phía trước khe đã bị nứt vỡ. Sơn lại lan can trên nhịp chính và lan can phía trái tuyến nhịp N1. Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên cầu và kiểm định cầu.

Kết quả kiểm định cầu năm 2019 đánh giá cho thấy cầu khai thác được với tải trọng HL93. Cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng xe qua cầu.

Về vụ sập cầu, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi), gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu kéo đổ trụ T7 làm sập 2 hai nhịp dàn chính của cầu (nhịp 6 và nhịp 7) vào lúc 10 giờ 2 phút ngày 9-9.

Theo báo cáo sơ bộ của địa phương, có 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi.

