Số người chết và mất tích do mưa bão số 3 tăng lên 59 người

Theo đó, 59 người chết và mất tích, trong đó do bão là 9 người; sạt lở đất, lũ quét 44 người; do lũ cuốn 6 người.

Lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành liên quan đang đi kiểm tra tại hiện trường sự cố sập cầu Phong Châu

Theo đó, Cao Bằng: 21 người chết, mất tích do sạt lở đất ở huyện Nguyên Bình (1 người chết, 20 người mất tích); Lào Cai: 15 người chết, mất tích do sạt lở đất, lũ quét; Quảng Ninh: 6 người chết (do bão 5 người; lũ cuốn 1 người); Hải Phòng: 2 người chết do bão; Hải Dương: 1 người chết do bão; Hà Nội: 1 người chết do bão; Hòa Bình: 4 người chết do sạt lở đất; Yên Bái: 3 người chết do sạt lở đất; Lạng Sơn: 2 người chết (do lũ 1 người; do sạt lở đất 01 người); Bắc Giang: 1 người mất tích do lũ cuốn; Tuyên Quang: 2 người mất tích do lũ cuốn; Hà Giang: 1 người do lũ cuốn.

Về sự cố sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, theo thông tin của Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành liên quan đang đi kiểm tra tại hiện trường.

Để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, đồng thời triển khai ứng phó với mưa lũ sau bão, Bộ NN-PTNT khuyến nghị tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện các chính sách đối với các gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương do thiên tai.

Tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra; đảm bảo cung cấp, hỗ trợ đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở…

Cùng với đó, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

