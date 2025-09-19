Bộ Nội vụ đề xuất giờ làm việc trong ngày, tiền làm thêm dịp lễ, Tết

Mỗi tuần được nghỉ ít nhất 1 ngày

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm.

Giờ làm việc của người lao động không quá 8 giờ/ngày (Ảnh minh họa - Tuấn Anh)

Liên quan đến tiền công lao động, theo dự thảo, với người lao động làm việc đủ 8 giờ trong 1 ngày và 26 ngày trong 1 tháng thì tiền công tính theo tháng và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Đối với người lao động làm việc không đủ 8 giờ trong 1 ngày hoặc 26 ngày trong 1 tháng thì tiền công tính theo giờ và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Trường hợp người lao động làm thêm giờ thì được thanh toán tiền công theo 3 mức: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; và ngày nghỉ lễ, Tết, ít nhất bằng 300%.

Về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, dự thảo nêu rõ, thời giờ làm việc của người lao động không quá 8 giờ/ngày. Mỗi tuần được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục). Trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày.

“Trường hợp phải làm thêm giờ thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày”, dự thảo nghị định nêu.

Về giờ làm, trong các phiên thảo luận tại Quốc hội, một số đại biểu từng đề xuất giảm giờ làm việc khu vực tư nhân từ 48 xuống 44 giờ/tuần, tương đương giảm từ 6 ngày làm việc xuống còn 5,5 ngày.

Theo thống kê của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), hầu hết quốc gia đã áp dụng chế độ 40 giờ, thậm chí dưới 40 giờ mỗi tuần...

“Không có lý do gì khi đất nước phát triển mà người lao động phải làm việc số giờ cao. Người lao động cần được quan tâm, chia sẻ và phải được thụ hưởng tốt hơn từ những thành quả phát triển của đất nước”, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa từng chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng, giảm giờ làm luôn là mục tiêu hướng tới, nhưng trong bối cảnh hiện nay, việc làm thêm giờ với người lao động là cần thiết, để họ có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Người lao động được vay tối đa 300 triệu đồng

Dự thảo nghị định đã quy định mức vay với doanh nghiệp nhỏ và vừa tối đa 10 tỷ đồng và không quá 300 triệu đồng/người lao động được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm. Với người lao động, mức vay tối đa là 300 triệu đồng. Thời hạn vay vốn được quy định tối đa 120 tháng.

Hiện nay, mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động. Như vậy, mức vay được đề xuất lần này đã được nâng lên đáng kể để đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, lãi suất vay vốn được đề xuất bằng 125% lãi suất vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. "Việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030", Bộ Nội vụ lý giải.

Với trường hợp đi làm việc ở nước ngoài, mức vay tối đa 100% tổng chi phí người lao động phải trả trước khi đi làm việc theo hợp đồng. Thời hạn vay vốn tối đa bằng thời hạn hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không bao gồm thời gian gia hạn hợp đồng.

Điểm đáng chú ý khác, dự thảo còn đề xuất quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho người lao động ở khu vực nông thôn và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên tình nguyện tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, nhóm này sẽ được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Với người lao động ở khu vực nông thôn mức hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học. Đối với người lao động là thanh niên, tổng mức hỗ trợ không vượt quá 12 tháng tiền lương cơ sở.

Ngoài học phí, các đối tượng trên còn được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí 50.000 đồng/ngày; tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học đối với người cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên...